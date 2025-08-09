Prabowo fue bien recibido por el pueblo singapurense cuando asistía al desfile del Día Nacional

SingapurVIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto fue bien recibido por los residentes singapurenses mientras asistían Desfile Día nacional de Singapur 2025 que se celebró en la Galería Nacional, Singapur, el sábado 9 de agosto de 2025, noche.

Basado en la información oficial recibida en Yakarta el domingo, la llegada del presidente Prabowo a la Galería Nacional fue bien recibida por el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong y Madam Wong.

Posteriormente, el presidente Prabowo junto con el primer ministro y Madam Wong realizó una sesión de fotos grupal en el área de la galería. En esta ocasión, el presidente participó en un banquete de té de beber por PM Wong. El presidente pareció sentarse entre el primer ministro Wong y el representante del primer ministro de Malasia, Ahmad Zahid bin Hamidi.

Poco antes de que comenzara el evento, el presidente Prabowo fue invitado e presentado al público de Singapur que estaba presente para llegar a la etapa honoraria.



El presidente Prabowo Subianto asistió al Desfile del Día Nacional de Singapur 2025

«Y uniéndose a nosotros ahora está Su Majestad Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia. El Sr. Prabowo fue nombrado 8º Presidente de la República de Indonesia el 20 de octubre de 2024», dijo el inspector que luego fue bien recibido por la audiencia bulliciosa cuando llegó el presidente.

El momento de la cercanía del presidente con otros líderes de Singapur también estuvo presente en este desfile. El presidente Prabowo parecía acercarse al tercer primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong para saludar y mezclarse antes de que comenzara el desfile.

La celebración de este año que lleva el tema «Majulah Singapur» marca 60 años de viajes en el país de Singapur como nación. Se espera que la presencia del presidente Prabowo en el evento fortalezca la relación de cooperación entre Indonesia y Singapur.

Este tema toma la fuerza de la letra del himno nacional que enfatiza los valores de confianza, inclusión y solidaridad de la comunidad de Singapur.

Los segmentos del Desfile y la Ceremonia celebrados en el Padang presentaban 40 contingentes del desfile de varios elementos de la sociedad, incluidos los militares, civiles y jóvenes. Los espectáculos exhibidos incluyen «marzo en adelante», atracciones aéreas y «feu-de-joie» o armas.

La principal innovación este año es el regreso de la «columna móvil» que presenta un espectáculo integrado de las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF) tanto de tierra, mar y aire.

El evento máximo en este desfile es la apariencia masiva, la proyección ligera en el icónico edificio en Singapur, así como flotantes y fuegos artificiales.

El presidente Prabowo también parecía disfrutar de todas las atracciones y rendimientos presentados en este desfile. El impulso de la presencia del presidente Prabowo en el desfile del Día Nacional de 2025 se convirtió en una manifestación tangible del compromiso de Indonesia para fortalecer la amistad y la cooperación con Singapur.