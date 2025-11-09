Prabowo forma una comisión de reforma policial, Surya Paloh: de acuerdo con las expectativas de la comunidad

Jacarta – Presidente General del Partido Nasdem, Surya Paloh apoya las medidas adoptadas por el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, que ha formado e inaugurado la Comisión de Aceleración Reforma policia nacional.

Evaluó que Prabowo había tenido en cuenta este paso para que en el futuro la Policía Nacional cumpliera con las expectativas. público.

«Creo que esta es una política que el Presidente debe haber pensado de antemano, en cuanto a cómo cumplir con las expectativas (de la sociedad)», dijo Paloh después del evento Funwalk antes del 14º aniversario de Nasdem en la Torre Nasdem, en el centro de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Paloh cree que la formación de la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía puede fortalecer y hacer que la Policía Nacional esté más avanzada en el futuro.

«Creo que habrá mejores avances en el fortalecimiento de la propia institución de la Policía Nacional», afirmó.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto dio inmediatamente instrucciones a los miembros de la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía. Esta dirección se dio inmediatamente después de que inauguró la comisión el viernes 7 de noviembre de 2025.

Las instrucciones de Prabowo se dieron directamente en el Palacio Merdeka. Los miembros de la Comisión fueron vistos junto con los ministros del Gabinete Rojo y Blanco.

«Espero que esta comisión examine la institución de la Policía Nacional», dijo Prabowo.

La comisión se formó para evaluar y reformar la Policía Nacional, considerando que la reforma policial es una de las demandas de la sociedad, incluido el Movimiento de Conciencia Nacional (NAM), que está formado por una serie de figuras nacionales e interreligiosas.

El Movimiento de Conciencia Nacional transmitió sus aspiraciones y demandas de la sociedad civil directamente al Presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco. La reunión duró tres horas.

Las aspiraciones relativas a la reforma de la Policía Política transmitidas por el MNOAL fueron planificadas y formuladas por el Presidente Prabowo.

Esta propuesta también se hizo después de las caóticas manifestaciones del 25 al 30 de agosto de 2025.

Esto se debe a que la manifestación del 28 de agosto de 2025 estuvo marcada por la destrucción de instalaciones públicas, saqueos e incluso se cobró la vida de un mototaxista en línea, Affan Kurniawan, quien fue atropellado por un vehículo táctico Barracuda (rantis) de la Brigada Móvil de Policía.

El presidente Prabowo Subianto da instrucciones a la Comisión Nacional de Reforma de la Policía Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

La siguiente es una lista de los nombres del Comité de Reforma de la Policía Nacional: