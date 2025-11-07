Prabowo forma un comité de reforma policial, ¡aquí están sus deberes!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto asignó el Comité Reforma policia nacional estudiar, revisar y brindar recomendaciones para mejorar la institución de la Policía Nacional. Así lo transmitió Prabowo al dar instrucciones a la Comisión Nacional de Reforma de la Policía en el Palacio Merdeka, Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

«La tarea principal es estudiar, revisar y brindarme recomendaciones como jefe de Estado y jefe de gobierno para tomar las medidas necesarias», dijo Prabowo.

La sesión informativa fue pronunciada por Prabowo después de inaugurar a 10 figuras como presidente y miembros de la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía en el Palacio Merdeka, Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.



Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

La inauguración de la comisión se basó en el Decreto Presidencial Número 122 P/2025 sobre el nombramiento de miembros de la Comisión para la Aceleración de la Reforma de la Policía Nacional de la República de Indonesia.

La siguiente es una lista de los nombres del Comité de Reforma de la Policía Nacional:

1. Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Ministro Coordinador del Sector LeyDerechos Humanos, Inmigración y Correccionales Yusril Ihza Mahendra.

3. Viceministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Otto Hasibuan.

4. Ministro del Interior y Jefe de Policía para el período 2016-2019 General Pol. (Retirado) Tito Karnavian.

5. Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas.

6. Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad para el período 2019-2024 y Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2008-2013, Mahfud MD.

7. Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo.

8. Asesor Especial del Presidente para Seguridad, Orden Público y Reforma Policial, Ahmad Dofiri.

9. Jefe de Policía para el Periodo 2019-2021, General Pol. (Retirado) Idham Aziz.

10. Jefe de Policía para el Periodo 2015-2016, General Pol. (Retirado) Badrodin Haití.

El comité se formó para evaluar y reformar la Policía Nacional, considerando que la reforma policial es una de las demandas de la sociedad, incluido el Movimiento de Conciencia Nacional (NAM), que está formado por una serie de figuras nacionales e interreligiosas.

En el Palacio Presidencial de Indonesia, Yakarta, el jueves 11 de septiembre, el Movimiento de Conciencia Nacional transmitió sus aspiraciones y demandas de la sociedad civil directamente al Presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco. La reunión duró tres horas.

Las aspiraciones relativas a la reforma de la Policía Política transmitidas por el MNOAL fueron planificadas y formuladas por el Presidente Prabowo.

Esta propuesta también se hizo después de las caóticas manifestaciones del 25 al 30 de agosto de 2025.