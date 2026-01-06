Prabowo forma el grupo de trabajo para la aceleración de la rehabilitación de desastres en Sumatra y nombra a Tito como presidente

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto formado Grupo de trabajo Aceleración Rehabilitación y Reconstrucción posterior al desastre en tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental.

Lea también: Prabowo menciona la coalición en la retirada del Gabinete: el PKB debe ser supervisado continuamente



Prabowo luego fue nombrado Ministro del Interior (Mendagri) Tito Karnavian para liderar el grupo de trabajo.

La formación de este grupo de trabajo fue anunciada directamente por el Ministro de Estado Secretario Prasetyo Hadi después del retiro del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo presume que MBG llegó a 55 millones de beneficiarios: ¡Brasil necesitó 11 años!



«El señor presidente decidió establecer un grupo de trabajo para acelerar la rehabilitación y reconstrucción post-desastre en tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Prasetyo en una conferencia de prensa.

«El Presidente del Grupo de Trabajo fue designado por el General Tito Karnavian Hendris, acompañado por el Vicepresidente del Grupo de Trabajo, el Sr. Richard Tampubolon», continuó.

Lea también: Prabowo abre un retiro: reúno a hermanos para evaluar el desempeño



Prasetyo dijo que Prabowo también nombró al Ministro Coordinador del PMK, Pratikno, como Comité Directivo del grupo de trabajo.

Además, Prasetyo también reveló la consideración de Prabowo de formar un Grupo de Trabajo para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre y nombrar a Tito como presidente.

«En cuanto a la consideración de formar un grupo de trabajo, esto se hizo porque el impacto del desastre abarcó tres provincias con un área bastante grande. En calidad de Ministro del Interior, el Presidente cree que la coordinación será más efectiva», dijo.

La principal prioridad del grupo de trabajo es acelerar el desarrollo. vivienda temporal para las personas que todavía se encuentran en campos de refugiados.

«El objetivo del trabajo no es establecer un límite de tiempo específico, pero se solicita su implementación lo más rápido posible», concluyó Prasetyo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reveló la razón por la que reunió a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluar el desempeño del gobierno hace un año.

«Mi consideración es que primero debemos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al inaugurar el retiro.

Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.

«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.