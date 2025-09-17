Prabowo forma el Comité de Reforma de la Policía, anunciado esta semana

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, planea formar Comité de reforma policial En el contexto de la mejora y evaluación institucional general Polri.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Secretario de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó.