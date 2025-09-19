Prabowo firmó perpresa, hacer la ciudad capital de 2028

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Garantizar la continuación del proyecto de desarrollo Ciudad capital del archipiélago (Iknet) en East Kalimantan. Más tarde, IKN se determinará como Capital político.

PRABOWO determinó esto en la regulación presidencial (Peres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025, que fue promulgado a partir del 30 de junio de 2025.

«La planificación y el desarrollo del área, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago se llevaron a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en la capital de las ciudades políticas en 2028», dijo el reglamento el viernes 19 de septiembre de 2025.

En esta regulación, Prabowo se centrará en la implementación del desarrollo de IKN en el área central del gobierno que se construyó en un área de 800-850 hectáreas.

El porcentaje del desarrollo del área de la oficina en IKN alcanzó el 20 por ciento del área de tierra, la construcción de una residencial de vivienda decente y asequible alcanzó el 50 por ciento, la infraestructura del 50%, así como el índice de accesibilidad y conectividad a 0.74.

No solo eso, el perpresa también regula la cantidad de transferencia Asn el Llin.

«La cantidad de transferencia y/o asignación de ASN a la ciudad capital del archipiélago alcanza 1.700 – 4.100 personas», fue escrita en el artículo (b).

Además, el alcance de los servicios de Smart City en IKN alcanzó el 25% para la implementación de la transferencia y administración del gobierno en IKN.