Prabowo firma ley de ajuste penal, contiene la pena de muerte e ITE

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto firmó la Ley (UU) Número 1 de 2026 sobre Ajustes Criminal que entró en vigor a partir del viernes.

En la copia de la ley recibida en Yakarta, este reglamento se convierte en un paraguas legal que armoniza las disposiciones penales en cientos de leyes sectoriales para que estén en conformidad con el Código Penal (KUHP).

«Estamos abandonando oficialmente el sistema de derecho penal colonial y entrando en una era de aplicación de la ley más humana, moderna y justa», dijo el Ministro Coordinador Yusril en una declaración escrita sobre el nuevo Código Penal a los periodistas en Yakarta.

Este reglamento regula cambios fundamentales relacionados con el mecanismo para imponer la pena de muerte, calcular las multas y ajustar artículos de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (MANTENGA LA IRA).

Uno de los puntos cruciales de la Ley Número 1 de 2026 es la implementación de un período de prueba para los condenados a muerte, según lo regulado en el artículo 100 del nuevo Código Penal que ahora ha sido adoptado en otras leyes especiales.

Con base en esta regla, el juez está obligado a imponer la pena de muerte con un período de prueba de 10 años. Si durante el período de libertad condicional el condenado muestra actitudes y acciones encomiables, la pena de muerte puede cambiarse a cadena perpetua mediante un Decreto Presidencial después de recibir la consideración de la Corte Suprema (MA).

«El juez impuso la pena de muerte con un período de prueba previsto en el artículo 99 por 10 (diez) años», dice el artículo 100 del nuevo Código Penal.

Esta ley también establece nuevos estándares en el cálculo de penas de prisión en lugar de multas. En el Anexo III de la Ley Número 1 de 2026 se encuentra una tabla de conversión que es una guía para los jueces.

Para las multas de categoría leve, la pena de prisión sustitutiva se calcula equivalente a 1 millón de IDR por día de prisión. Mientras tanto, para las multas de categoría pesada (por encima de la categoría VI), el valor se calcula en el equivalente a 25 millones de IDR por día de confinamiento.

Esta disposición limita la duración de la pena sustitutiva de la multa a un máximo de dos años, como se establece en el artículo 82, apartado 2.

«La duración de la pena de prisión sustitutiva a que se refiere el apartado 1 será como mínimo de un día y como máximo de dos años», se lee en el artículo.

Además, para las empresas que cometen actos delictivos, el artículo 121 otorga al juez la autoridad para imponer sanciones adicionales en forma de pago de una multa de un máximo del 10 por ciento de las ganancias anuales o de las ventas anuales de la empresa, si se considera que la multa de categoría máxima no tiene un efecto disuasorio.