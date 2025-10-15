Prabowo firma la Ley 16/2025, el Ministerio de empresas estatales cambia oficialmente a BP BUMN

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto firmó la Ley Número 16 de 2025 sobre Empresas Estatales (BUMNO) que cambia la gobernanza y la transformación Ministerio de Empresas Empresariales convertirse en el organismo regulador de las empresas estatales (BP).

Reportando desde EntrePrabowo firmó la ley en Yakarta el 6 de octubre de 2025, que es la cuarta enmienda a la Ley Número 19 de 2003 relativa a las empresas estatales.

El artículo 1, párrafo 21, de esta Ley establece que BP BUMN es una institución gubernamental que lleva a cabo tareas gubernamentales en el campo de la regulación de las empresas estatales.

Mientras tanto, el artículo 2, párrafo (3), explica que el gobierno posee el 1 por ciento de las acciones de empresas estatales a través del director de BP BUMN, y el 99 por ciento de las acciones de serie B a través de una nueva institución llamada Anagata Nusantara Power Investment Management Agency (BPI). Danantara).

La formación de BP BUMN está a cargo del Presidente, y esta institución es directamente responsable ante el Presidente. El Jefe de BP BUMN actúa como representante del Gobierno Central y como regulador con autoridad para establecer políticas, regular, desarrollar y supervisar la gestión de BUMN.

Algunas de las competencias del Jefe de BP BUMN incluyen determinar la dirección política general de BUMN, las políticas de gobernanza, la hoja de ruta de BUMN, las asignaciones de BUMN, así como los principales indicadores de desempeño.

El director de BP BUMN también tiene autoridad para formar nuevas empresas estatales, aprobar cancelaciones de activos y proponer planes de privatización.

Aparte de eso, esta ley regula la formación de BPI Danantara como institución de gestión de inversiones estatales. Con base en los artículos 3E y 3F, Danantara tiene la tarea de gestionar las participaciones de inversiones, las participaciones operativas y los dividendos de las empresas estatales, aprobar adiciones o reducciones de capital, formar nuevas participaciones, otorgar préstamos y administrar los activos de las empresas estatales.

El capital inicial de Danantara se fija en un mínimo de 1.000 billones de IDR, procedente de la participación del capital estatal y otras fuentes legales.

Danantara también puede realizar inversiones directas o indirectas, colaborar con terceros y depositar parte de los beneficios en el tesoro estatal después de las reservas para cubrir los riesgos de inversión.

Inauguración de BP BUMN Dony Oskaria.

Anteriormente se informó que Dony Oskaria fue nombrado oficialmente por el Presidente Prabowo Subianto como Jefe de la Agencia Reguladora de las empresas estatales (BP). Esta es una de las transformaciones del Ministerio de Empresas

La toma de posesión de Dony como Jefe de BP BUMN está estipulada en el Decreto Presidencial (Keppres) de la República de Indonesia Número 109 P de 2025 relativo al Nombramiento del Jefe y Subdirector de la Agencia Reguladora de Empresas Estatales (BP BUMN).