Prabowo está triste por la imposibilidad de la selección de Indonesia de clasificarse para el Mundial

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Se dice que es difícil aceptar ese hecho. Selección Nacional de Indonesia fallar pasar a copa del mundo 2026.

«El señor Presidente, por supuesto, personalmente también se siente apesadumbrado al aceptar el hecho de que no hemos logrado calificar», dijo el Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

A pesar de que tenía el corazón apesadumbrado, Prabowo aún le pidió a Erick Thohir, quien también es el Presidente General del PSSI, que se mantuviera concentrado en mirar hacia adelante.

Porque hay dos grandes eventos que afrontará la selección de Indonesia, a saber, la Copa Asiática de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.

«Pero como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, dijo: intentemos de nuevo. Hay dos grandes eventos a los que nos enfrentamos, la Copa Asiática en 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028», concluyó.

Anteriormente se informó que el sueño de la selección de Indonesia de avanzar al Mundial de 2026 ciertamente había fracasado. El equipo de Patrick Kluiver perdió 0-1 ante la selección iraquí en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Apareciendo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia, en realidad parecía agresivo. Sin embargo, Mauro Zijlstra y sus amigos no marcaron ni un solo gol.

Mientras tanto, el entrenador de la selección nacional de Indonesia, Patricio KluivertTodavía aprecia mucho a sus jugadores, a pesar de que tuvieron que terminar su camino en las eliminatorias para el Mundial de 2026 con resultados amargos.

Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

A pesar del fracaso, Kluivert enfatizó que estaba orgulloso del arduo trabajo y desarrollo mostrado por todos los jugadores a lo largo del camino de clasificación.

«Todos los resultados que logramos fueron buenos y creo que nos hemos desarrollado mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», dijo Kluivert después del partido, citado por Aawsat.

El técnico holandés no negó su decepción porque su gran sueño de estar en el evento más prestigioso del mundo se vio frustrado.

«Es difícil imaginar que el sueño de ir al Mundial desaparezca después de todo este duro trabajo», afirmó Kluivert.

Sin embargo, a pesar de esta decepción, Kluivert admitió que estaba asombrado por la dedicación y el espíritu de lucha de los jugadores que se habían sacrificado para enorgullecer a la nación.