Prabowo está programado para proporcionar servicios y honor el 18 de agosto de 2025

JacartaViva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, está programado para proporcionar servicios y honor el lunes 18 de agosto. El momento de concesión y honor es conmemoración del 80 Día de la Independencia de la República de Indonesia.

«Sí, si no el 16 (agosto), es probable que sea el 18», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la 19ª Sesión de la Sesión de la Conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados miembros de la OIC (PUIC) o la Asociación Parlamentaria de países que son miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OKI) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«18 (agosto). Sí (dar servicios y honor)», continuó.

Prabowo proporcionará servicios y honor a muchas figuras. Donde, el plan inicial de Prabowo dará 22 cifras, pero se espera que el número continúe creciendo.

«Francamente, la posibilidad de este año será suficiente, bastante», dijo.

Por otro lado, negó que el palacio brindara servicios y honor a 100 cifras. Sin embargo, cuando se aludió al número de cifras hasta 80, en realidad hizo una broma.

«Oh, me descubrieron jajaja. Podría ser solo jajaja. Se descubrió que todos ellos eran todos 8, los 8, los 8. Lo reducimos si es así», dijo.

Además, Praseteto dijo que Prabowo prestó servicios y honor a las figuras de varios campos y profesiones. Se considera que han contribuido en gran medida a todos los campos y profesiones que viven.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, pronunció un discurso en la sesión del gabinete plenario en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el viernes 21 de marzo de 2025

«Luego, también varía de la profesión o campo considerado por el presidente y por el equipo de título y los servicios honorarios tienen roles extraordinarios, superando las llamadas de sus respectivos deberes», explicó.