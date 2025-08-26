Prabowo está orgulloso del receptor de una comida nutritiva sin 21 millones de personas

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reclama el destinatario beneficio programa Comer nutritivo gratis (MBG) ha llegado a 21 millones de personas en toda Indonesia.

El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.

Inicialmente, el jefe de estado enfatizó que muchas partes dudaban del programa MBG porque se consideraba incapaz de funcionar en solo un período de 5 a 10 años.

«El problema indonesio era un problema de inseguridad. Cuando planté una alimentación nutritiva para todos nuestros hijos, muchos no creen. Muchos no están de acuerdo, e incluso si están de acuerdo en que piensan que tomarán 5-10 años», dijo Prabowo.

Prabowo estaba orgulloso al informar que el programa MBG se sintió por 20,400,000 beneficiarios en la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025.

Prabowo apreció a su gobierno para que se moviera rápidamente al darse cuenta de sus programas de prioridad.

«Algunos países necesitan 5-10 años, pero ayer tuve algo orgulloso, pude pararme frente a los representantes de las personas el 15 de agosto, informé que la alimentación nutritiva hasta ese momento a 20,400,000 beneficiarios», dijo Prabowo.

Además, Prabowo dijo que los últimos datos que recibió mostraron que el programa MBG ahora ha superado los 21 millones de destinatarios.

«Anoche recibí un informe, había pasado 21,000,000. Lo monitoreo todos los días, cuántos hoy, cuántos hoy. Donde hay problemas», concluyó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo que el Programa de Nutricional Alimenticia (MBG) había mostrado resultados positivos, a pesar de que solo había estado en funcionamiento durante ocho meses, desde enero de 2025. Según él, el programa MBG es una de las mejores formas de inversión que puede hacer una nación para el futuro de la generación más joven.

Prabowo dijo esto en la sesión anual del MPR/DPR y DPD RI el viernes 15 de agosto de 2025.

«A pesar de que solo ha estado en funcionamiento durante ocho meses, los resultados de la alimentación nutritiva libre comenzaron a sentirse. La presencia de niños en las escuelas ha aumentado, los logros de los niños en las escuelas también han aumentado. A partir de hoy, ha habido 5.800 unidades de satisfacción de servicios nutricionales en 38 provincias», dijo Prabowo.



El jefe de estado dijo que el programa MBG también proporcionó una buena contribución a la economía nacional. Donde, dijo, el programa MBG ha creado 290,000 nuevos empleos.

«MBG ha creado 290,000 nuevos empleos en las cocinas e involucró a 1 millón de agricultores, pescadores, criadores y PYME», dijo.

Según Prabowo, el programa MBG ha alentado el crecimiento económico en las aldeas. Hizo hincapié en la importancia de la independencia de los alimentos para la fuerza de un país.