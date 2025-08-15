Prabowo está orgulloso de la economía indonesia para crecer por encima del 5 por ciento en el medio de la guerra comercial mundial

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que la economía indonesia logró crecer por encima del 5 por ciento en el medio de la situación. guerra comercial y conflicto político economía global.

Leer también: PRABOWO: El crecimiento económico de Indonesia no ha sido disfrutado por todos los niveles de la sociedad



«En medio de los conflictos políticos, los conflictos económicos globales, la guerra comercial, la guerra tarifa, la economía de Indonesia aún lograron crecer por encima del 5 por ciento, creciendo en 5.12 por ciento y los expertos creen que esto aumentará en el futuro», dijo Prabowo en la sesión anual de la MPR indonesia y una sesión conjunta del DPR 2025 en el edificio de Archipelago, Jakarta, el viernes.

Además, continuó, en medio de un mundo que una vez estuvo lleno de ganancias, la realización de la inversión de Indonesia en la primera mitad de 2025 había alcanzado Rp942 billones, un 13,6 por ciento más que el año pasado, y ha alcanzado el objetivo de 2025 APBN antes de fin de año. Y logró absorber 1,200,000 trabajadores indonesios.

Leer también: Esta es la razón por la que Puan usa Hokokai Kebaya en la sesión anual del MPR





Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

Prabowo dijo que, cuando Indonesia no era consistente en llevar a cabo la Constitución de 1945, había una distorsión económica, había una igualdad económica que no era rápida, donde aquellos que disfrutaron del crecimiento económico eran solo unas pocas personas. Hubo una condición en la que un crecimiento económico promedio del 5 por ciento en los últimos 7 años, pero no se reflejó en las condiciones reales del pueblo indonesio.

Leer también: Puan mencionó negocios manipuladores frente a Prabowo: minas ilegales, drogas, juegos de azar en línea



Además, dijo que todavía había demasiados niños de hambre, agricultores y pescadores que tenían dificultades para vender cultivos, personas que no tenían una casa habitable, maestros que no habían sido valorados, así como familias que no pudieron buscar tratamiento debido a costos o porque no había instalaciones de salud en su área.

«Sin embargo, cuando somos consistentes en administrar nuestra constitución en 299 hoy, gracias a Dios, puedo informar que hemos logrado una variedad de avances significativos», dijo Prabowo.

El Parlamento celebró una sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, viernes (15/8).

En la serie de sesiones anuales de MPR y sesiones conjuntas del DPR y DPD 2025, el presidente Prabowo Subianto explicó un discurso sobre el informe de desempeño de las instituciones estatales y los discursos estatales en el marco del 80 aniversario de la independencia indonesia.

Sesión anual y sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025 se celebraron antes del 80 aniversario (aniversario) de la independencia de la República de Indonesia con el tema «Soberanía unida, el pueblo próspero, Indonesia avanzó». (Hormiga)