Prabowo está dirigido a construir 500 escuelas de personas para estudiantes desfavorecidos

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto enfatizó el compromiso del gobierno de expandir la existencia Escuela de la gente como un esfuerzo por igualar educación. Esto fue transmitido por el Jefe de Estado después de revisar la Margaguna Middle School (SRMA), South Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Prabowo explicó que el desarrollo de las escuelas de las personas se agregará al objetivo de 100 nuevas escuelas cada año. Con este patrón, el gobierno está dirigido al establecimiento de 500 escuelas de personas en los bolsillos de la sociedad cuya economía es la más débil. El programa también está dirigido a alcanzar la capa intermedia inferior.



Presidente Prabowo Revisión de las escuelas de personas en Margaguna, South Yakarta Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Si se diseñan el término estadísticas, Desil 1 y 2. Pero también planeo diseñar 2, 3, 4 y 5. instalación el bueno. No debemos dejarnos atrás por otras naciones. Esos son nuestros ideales. Si Dios quiere, llegaremos allí «, dijo el presidente a los periodistas en el sur de Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

El Jefe de Estado enfatiza la importancia de la intervención real para que los niños de familias desfavorecidas no abandonen la escuela.

Se espera que las escuelas de las personas sean un lugar que despierta confianza al tiempo que brinda la mejor educación. Por lo tanto, la generación joven de Indonesia no está rezagada detrás de otras naciones.

«Los niños que probablemente se sintieron inferiores porque sus padres eran muy difíciles de vivir en nuestra vida, le damos el mejor entorno para que tenga confianza y que pueda obtener la mejor educación que podamos dar», agregó.

La ilustración de la educación no es importante

Durante una revisión, el presidente también consideró la instalación de SRMA Margaguna para cumplir con los buenos estándares para apoyar la comodidad de los estudiantes. Los dormitorios de los estudiantes y otras instalaciones de apoyo educativo se consideran como un ejemplo concreto de mejorar la calidad de la educación.

«Sí, siempre existe nuestra esperanza. Pero este es en realidad un muy buen campus. Creo que para las escuelas en Indonesia es muy, muy buena», dijo Prabowo.