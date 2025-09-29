Prabowo está dirigido a construir 2,000 pueblos pesqueros a 480 mil ha de arrozales

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto está apuntando a la construcción de 2,000 pueblos pescador Se puede completar a fines de 2026. Suponiendo que 1 pueblo pesquero consta de 2.000 pescadores, espera que este programa pueda proporcionar beneficios económicos de hasta 16 millones, incluida la familia de los pescadores.

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Nuestra esperanza será de hasta 2,000 pueblos pesqueros el próximo año. Un pueblo pesquero consta de 2.000 pescadores, si 2,000 pueblos pesqueros, que significa 4 millones de pescadores con esposas e hijos, significa que 16 millones de nuestros hermanos aumentarán», dijo PRABOWO.

Actividades de pescadores en el distrito de Ponelo, Islas North Gorontalo

Prabowo explicó que en la aldea de pesca el gobierno preparó las necesidades de los pescadores como la fábrica de hielo, el almacenamiento en frío, la infraestructura del muelle. Dio un ejemplo en la isla Biak, Papua, la presencia de pueblos pesqueros aumentó los ingresos de los pescadores en un 100 por ciento.

«Hemos probado 1 pueblo pesquero en Papua, en Biak resulta que los ingresos de los pescadores aumentaron al menos un 60 por ciento. Hubo un aumento del 100 por ciento», dijo.

Además, continúa Prabowo, el gobierno también preparó la construcción de 20,000 hectáreas estanques En West Java Pantura, que se estima que puede crear 130,000 nuevos empleos. Luego, en el sector agrícola, el programa de impresión arrozal Solo se ha realizado alrededor de 280,000 hectáreas del objetivo de 480,000 hectáreas.

«Construiremos 20,000 hectáreas de estanques en Pantura, West Java, ya que este comienzo abrirá 130,000 empleos», dijo Prabowo.

«También hemos sido pioneros en una nueva impresión de campo de arroz de 480,000 hectáreas que se ha realizado 280,000 hectáreas», agregó.

También nuevamente transmitió el logro de la producción de arroz en RI, que ahora se registra el más alto de la historia. El gobierno construirá 100 depósito Nuevo almacenamiento para Bullog.

«Construirá 100 nuevos almacenes, cada uno en 5 hectáreas de tierra, almacenes modernos. Y que solo necesitan billones de RP5, debido a los ahorros de varios tipos de filtraciones y corrupción ahora el presidente de la República de Indonesia está bastante corriendo un poco», dijo.