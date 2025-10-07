PRABOWO está aprobado, Bahlil será necesario para una mezcla de etanol del 10 por ciento en BBM

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, confirmó Bahlil Lahadalia, Presidente Prabowo han acordado obligatorio mezcla etanol 10 por ciento para BbmPara reducir las emisiones de carbono y la dependencia de las importaciones de combustible.

Leer también: Después de la reunión con Bahlil, BP-AKR prometió acelerar la disponibilidad de combustible en la estación de servicio



«El Sr. Presidente acordó planificar un 10 por ciento obligatorio obligatorio (E10)», dijo Bahlil en Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Por lo tanto, Bahlil enfatizó que Indonesia requerirá una mezcla de gasolina con etanol para hacer combustible que sea más ecológico y reducir la dependencia de la importación de combustible.

Leer también: Precios del carbón Todos los tipos aumentan, consulte la lista completa





Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

«Para que no importemos mucho y también para hacer aceite limpio, lo cual es ecológico», dijo Bahlil.

Leer también: Pertamina Patra Niaga dijo que Vivo y Akrakasa esto sobre la importación de BBM



Relacionado con el plan, el Director Gerente de Pt Pertamina (Persero), dijo Simon Aloysius Mantiri, su partido estaba listo para administrar el programa.

«El ministro dijo que alentar el ecosistema de biocombustibles, estaremos con B40, y más tarde con el próximo año, el ministro transmitirá E10», dijo Simon.

Agregó, Pertamina tomará medidas que están en armonía con los programas gubernamentales, especialmente para garantizar la seguridad energética nacional.

«En este momento somos pertamina, hay un producto E5, a saber, Pertamax Green 95, por lo que significa que es el 5 por ciento de etanol», dijo.

Se sabe, anteriormente, el Director General de Nuevas Energía, Renovable y Conservación de Energía (EBTKE) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, dijo Eniya Listiani Dewi, los automóviles en Indonesia eran compatibles con el contenido de etanol en el combustible (BBM) hasta el 20 por ciento.

Explicó que Pertamina a través de Pertamax Green 95 Products también había realizado una prueba de mercado para gasolina con contenido de etanol. Donde la gasolina utilizada se basa en Pertamax, porque Pertamax Green 95 es una asignación de combustible no PSO o no gubernamental.

Aunque los automóviles en Indonesia han sido compatibles con el contenido de etanol en BBM hasta un 20 por ciento, pero hasta ahora Indonesia todavía se adhiere a una mezcla de etanol en un 5 por ciento.

La política es causada por el gobierno que todavía está considerando la disponibilidad de materias primas de etanol en el país, como en los productos de maíz y azúcar. Mientras que en otros países, el contenido de etanol en el combustible se ha encontrado comúnmente, incluso hasta el 20 por ciento, como en los Estados Unidos (EE. UU.).