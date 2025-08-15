PRABOWO está agradecido de que RI tenga una tierra rara, vital para la defensa moderna

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmó estar agradecido de que Indonesia hubiera recursos naturales abundante, incluido tierra rara O una tierra rara muy valiosa.

Prabowo transmitió esto en el borrador de la sesión del Presupuesto de Gastos del Estado de 2026 (RUU APBN) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«Alhamdulillah, el Todopoderoso nos ha dado regalos, tenemos minerales llamados tierras raras, tierras raras», dijo Prabowo.

PRABOWO dijo que este suelo raro es vital para los altos desarrollos tecnológicos hasta defensa moderno.

«Tenemos todas las tierras raras en nuestro mundo que tenemos. Y esta rara tierra es vital para la alta tecnología, para la vida moderna y también para la defensa moderna», continuó.

En esa ocasión, Prabowo también enfatizó la importancia de fortalecer los recursos humanos y la defensa. Por lo tanto, todos los recursos existentes pueden ser administrados por los propios indonesios de manera óptima.

«Debemos dominar, controlar, defender y administrar toda la riqueza natural de Indonesia», concluyó Prabowo.