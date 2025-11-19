Prabowo espera que el puente Kabanaran pueda mejorar la economía regional

Bantul, VIVA – Presidente Prabowo Subianto destacó la importancia de incrementar la conectividad para apoyar las actividades economía Y turístico al inaugurar el Puente Kabanaran en Bantul Regency, Provincia de la Región Especial de Yogyakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

El Jefe de Estado dijo que infraestructura Esto reducirá la distancia recorrida por personas que antes tenían que viajar largas distancias, así como abrirá el acceso a áreas históricas y culturalmente ricas que son atracciones turísticas de la región.

«Antes escuchamos la importancia histórica de este lugar, el lugar donde el Príncipe Mangkubumi luchó contra los holandeses, su cuartel general estaba aquí. Además, se espera que esto facilite la conectividad, facilite el acceso a un área que es tan hermosa, tan importante en la cultura javanesa, llena de espiritualidad», dijo el presidente Prabowo.



El presidente Prabowo Subianto inaugura el puente Kabaranan, Yogyakarta Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Además, el Jefe de Estado también mencionó que existe un plan de ordenamiento de la zona que incluye la construcción de instalaciones turísticas y alojamiento para apoyar el aumento del número de turistas.

«Gracias a Dios, este año nuestro turismo ha aumentado un 20 por ciento, una de las mejoras más significativas en nuestro desarrollo económico», añadió el presidente Prabowo.

El Jefe de Estado también agradeció a todas las partes que trabajaron para completar la construcción del puente y aconsejó que la infraestructura inaugurada se mantuviera en buen estado. El presidente Prabowo también pidió a las filas del Ministerio de Obras Públicas que sigan manteniendo la calidad y precisión de la implementación de proyectos de infraestructura en toda Indonesia.

«Gracias por el arduo trabajo de todas las partes que han trabajado. Confío mi cuidado y también a la comunidad del PU para llevar a cabo los proyectos de infraestructura lo mejor posible», dijo el Jefe de Estado.

En la ocasión posterior al evento, el presidente Prabowo reiteró que la presencia de este puente realmente ayudaría a la movilidad comunitaria y fortalecería la actividad económica local. El Jefe de Estado espera que este desarrollo se convierta en un impulso para organizar la región de manera integrada.

«Y le daremos prioridad, dijo Sri Sultan, se espera que el área pueda integrarse para que desarrollemos las MIPYMES, las organizaremos para que haya limpieza, buenas instalaciones, para que las MIPYMES fomenten las actividades turísticas», dijo el presidente Prabowo.



El Presidente Prabowo Inaugura El Hospital De Cardiología De Emirates Indonesia Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Jefe de Estado añadió que el desarrollo de las instalaciones turísticas, incluidos los hoteles, en el futuro se orientará a que estén en armonía con la cultura local y el medio ambiente.