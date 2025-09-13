Prabowo escuchó la historia de los residentes salvados por su perro durante una inundación en Bali

BaliVIVA – Visita del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto al área afectada inundación En Denpasar, Bali, el sábado 13 de septiembre fue coloreado por una historia inusual.

Un ciudadano cuenta cómo puede estar seguro gracias a la lealtad perro Su mascota.

Durante la reunión, los residentes dijeron que su perro parduzco ladrando con fuerza alrededor de las 04.00 de la mañana, justo antes de que la inundación repentina golpeara su casa. La voz de ladridos despertó a los residentes para que su vida fuera salvada.



El momento de Prabowo visitó a los residentes afectados por inundaciones en Bali Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Al escuchar esa historia, el presidente Prabowo recurrió al perro y dijo espontáneamente «Eres un héroe, te salvo».

Además de conocer a los residentes que fueron salvados por su perro, el presidente también revisó varias casas afectadas. Con un traje de safari, caminó por un pequeño callejón, se sentó con los residentes y escuchó directamente a sus quejas.

Se transmitieron varias historias sobre pérdidas en la condición de la casa posterior a la alimentación al presidente. Mientras sacudía las manos de los residentes, Prabowo enfatizó que el gobierno se aseguraría de que se llevara a cabo el manejo de inmediato.

«Sea paciente, pronto», dijo.

Las inundaciones repentinas que alcanzaron el miércoles 10 de septiembre aún dejaban barro y daño en el área. La visita del presidente es al mismo tiempo una forma de atención del gobierno para garantizar que las necesidades urgentes de la comunidad puedan satisfacerse de inmediato.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar