Prabowo escucha directamente las solicitudes de las víctimas del desastre en el sur de Tapanuli

Tapanuli del SurVIVA – Presidente Prabowo Subianto escuchó directamente las solicitudes y necesidades de la gente refugiados así como las aspiraciones de los trabajadores que ayudan en las etapas de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas por el desastre, en el sur de Tapanuli, en el norte de Sumatra, el miércoles.

El diálogo entre el presidente y los refugiados y trabajadores que construyeron el puente y operaron equipo pesado tuvo lugar después de que el presidente Prabowo verificara el estado del puente bailey. Sungai Garoga, Batang Toru, South Tapanuli, que se instaló hace sólo unos días.

Prabowo inspecciona el puente Bailey en el sur de Tapanuli Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Hoy, el señor Presidente fue a la Regencia de Tapanuli del Sur, a Batang Toru. Aquí está una de las aldeas que resultó muy afectada», dijo el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en Batang Toru, Tapanuli del Sur, citado por EntreMiércoles 31 de diciembre de 2025.

Prasetyo, que acompañó al presidente Prabowo, continuó diciendo que una de las principales agendas del presidente en Batang Toru era comprobar directamente la instalación del puente bailey, que actualmente sustituye al puente dañado y cortado debido a las inundaciones repentinas en el río Garoga.

«Para que (el puente) pueda funcionar inmediatamente para acelerar la recuperación, incluyendo (entrar inmediatamente) en la fase de reconstrucción», dijo Pras, el apodo popular de Prasetyo.

Después de comprobar el estado del puente cruzándolo a pie, el presidente Prabowo continuó observando el estado del flujo del río, así como las casas alrededor del puente que sufrieron graves daños. El presidente ordenó a su personal que construyera inmediatamente refugios para los refugiados para que pudieran trasladarse de los campos de refugiados a lugares habitables.

«Esto demuestra una vez más el compromiso del presidente de seguir estando presente para garantizar que la gestión de desastres en las tres provincias funcione lo mejor posible», afirmó Pras.

El puente bailey del río Garoga en Batang Toru ahora ha vuelto a conectar el sur de Tapanuli con una serie de subdistritos en el centro de Tapanuli que quedaron aislados debido a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra el mes pasado (25/11). El puente fue construido por el Destacamento de Ingenieros de Combate del Ejército de Indonesia (Yonzipur) en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora estatal Nindya Karya.

La longitud del puente es de 44 metros y el puente está diseñado para poder soportar cargas de hasta 25 toneladas.