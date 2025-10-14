Prabowo es testigo en directo de la firma del acuerdo de paz y del fin de la guerra de Gaza

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto asistir Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

Este foro de alto nivel reunió a varios líderes mundiales para presenciar la firma de un acuerdo de paz y terminación. guerra en Gaza, lo que marca un paso progresivo e importante hacia la estabilidad y la paz en la región de Oriente Medio.

A su llegada al Centro Internacional de Congresos, el presidente Prabowo fue recibido directamente por el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi. Los dos se dieron la mano e intercambiaron cálidos saludos antes de que el presidente Prabowo se dirigiera a la sala de espera principal.

En esta sala, el Presidente Prabowo se reunió con varios líderes mundiales que asistieron a la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh. También se vio al Jefe de Estado interactuando con varios líderes mundiales en un ambiente cálido y lleno de espíritu de paz.

Después de eso, el presidente Prabowo y los líderes de los países participantes en la cumbre se dirigieron al área de sesión de fotos grupales.

Antes de la foto grupal, cada líder se tomó una foto junto al Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump como Copresidente de la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh. Se vio al Jefe de Estado estrechando la mano y manteniendo una cálida conversación con el Presidente Trump durante la sesión de fotos.

Luego de tomarse una foto con el presidente Trump, todos los líderes de los países participantes en la cumbre se tomaron una foto grupal. En esta ocasión, el presidente Prabowo estuvo en primera fila, flanqueado por el presidente francés Emmanuel Macron y el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos (PEA), el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Esta sesión de fotos conjunta es un símbolo de solidaridad y fuerte determinación colectiva de los líderes mundiales para apoyar la paz en la región de Medio Oriente.

Después de realizar la sesión de fotos, el presidente Prabowo y los demás jefes de estado se trasladaron a la sala principal para el evento de firma del documento de paz.

El documento fue firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente El-Sisi, el presidente de la República de Turkiye Recep Tayyip. Erdogany el Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Se vio a otros líderes estatales, incluido el presidente Prabowo, observando directamente el proceso de firma; se vio al presidente Prabowo sentado junto al presidente Macron.

La presencia del Presidente Prabowo en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh enfatizó el fuerte compromiso de Indonesia de crear paz sobre los conflictos y luchar por la humanidad a nivel global.