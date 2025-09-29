PRABOWO es Furious Bumn Mucha pérdida todavía comparte bonos: ¡el idiota correcto!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto preguntó Bullido para limpiarse de las prácticas de corrupción y mejorar actuación. Se dirige a que dentro de dos años su gobierno limpiará el desempeño de las empresas estatales.

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hermanos y hermanas, damos oportunidades de bumn en 2-3 años que limpiamos», dijo Prabowo.

También destacó el bono anual otorgado por las compañías de bumn a sus funcionarios a pesar de que estaban perdiendo dinero.

Prabowo admitió que el bono fue otorgado a los funcionarios de bumn con un volante con el control estatal.

«Ordené a la gerencia que limpiara la SOE, a veces se decidió a tener la confianza del estado. Pensó que era su compañía ancestral, pierde la compañía de bonificación para sí mismo, el idiota correcto», dijo Prabowo.

La tasa del jefe de estado, hasta ahora, el rendimiento de Bumn no se ha maximizado. Dio un ejemplo, Bumn debería producir ganancia 10 por ciento del valor total activo que son propiedad.

«Entonces, de (activos) de US $ 1,000 mil millones, debería obtener US $ 100 mil millones cada año. ¿Qué son $ 100 mil millones (equivalentes)? Rp 1,600 billones», explicó.

Bonificación para los empleados. Foto de ilustración.

Prabowo tolera si el rendimiento de Bumn no puede proporcionar una ganancia de hasta el 10 por ciento del valor total del activo. Aflojó el objetivo de ganancias del 10 por ciento al 5 por ciento e incluso el 3 por ciento del valor total de activos.

«Pero damos a su objetivo en 3 años, estamos esperando sus resultados. Dios, logros, lograremos lo que esperamos», esperaba.