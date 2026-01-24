Prabowo es apreciado por traer una inversión de 90 billones de IDR después de visitar Inglaterra

Jacarta – El presidente del Partido Indonesio de Solidaridad (DPP para Investigación y Desarrollo), Dedek Prayudi, expresó su agradecimiento por los resultados de la visita de trabajo del presidente. Prabowo Subianto a Inglés el miércoles 21 de enero de 2026. Dedek evaluó que esta iniciativa refleja la madurez de la visión del Presidente en medio de la dinámica global.

«En medio de la dinámica global, la iniciativa de establecer e intensificar asociaciones con el Reino Unido muestra la madurez de la visión del presidente. Esta visita es beneficiosa para mejorar el bienestar y la calidad del pueblo indonesio», dijo Dedek en su declaración del sábado 24 de enero de 2026.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos 2026

Añadió que el Reino Unido tiene una posición importante como centro de innovación, tecnología y educación de alta calidad. Por lo tanto, se considera que esta asociación abre grandes oportunidades para Indonesia.

«Esta colaboración crea una oportunidad de oro para Indonesia, especialmente en los sectores marítimo y educativo. Vale la pena recordar que 2/3 del territorio de Indonesia es mar y hay más de 2 millones de pescadores, por lo que se necesitan muchos barcos pesqueros», dijo Dedek.

Se sabe que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, completó una serie de visitas de trabajo (kunker) a Inglaterra el miércoles 21 de enero de 2026, aportando una serie de logros concretos para Indonesia. El acuerdo incluye compromisos inversión miles de millones de libras esterlinas, cooperación estratégica en el sector marítimo y fortalecimiento de la educación superior.

El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que mientras estuvo en Inglaterra, el presidente Prabowo celebró una serie de reuniones bilaterales, incluso con el rey Carlos III y el primer ministro británico Keir Starmer.

«Así que hoy, 21 de enero de 2026, el señor Presidente terminó sus actividades en Inglaterra. Así que hubo varias reuniones, la primera con el Primer Ministro Starmer», dijo el secretario del Gabinete Teddy a los periodistas el miércoles 21 de enero de 2026.

A partir de esta reunión, el gobierno registró un compromiso de inversión por parte del Reino Unido de 4 mil millones de libras esterlinas o el equivalente a alrededor de Rp. 90 billones. En segundo lugar, fortalecer la cooperación en el sector marítimo. En tercer lugar, la cooperación para la construcción de 1.582 barcos pesqueros que se producirán y ensamblarán en Indonesia.

«Bueno, lo interesante es que, según el Ministro de Asuntos Marítimos, este barco empleará a unas 600.000 personas. ¿Por qué? Porque será producido y ensamblado en Indonesia», dijo Teddy.

Además de los sectores económico y marítimo, Prabowo presta gran atención al fortalecimiento de los recursos humanos a través de la cooperación en la educación superior.