Prabowo enviará asistencia alimentaria a Palestina por aire

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto planear enviar asistencia alimentaria Para los gazanos, los palestinos que fueron víctimas de ataques israelíes.

El plan fue revelado por Prabowo frente al Ministro de Gabinete Rojo y Blanco en la Sesión del Gabinete Plenario el miércoles 6 de agosto de 2025.

Durante la audiencia, Prabowo reveló que muchas partes pidieron a Indonesia que participara en el envío de paz y asistencia a Gaza.

«Y también hay una dirección del presidente ayer para que el gobierno indonesio también esté involucrado en el envío de asistencia humanitaria a Gaza», dijo el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi En una conferencia de prensa, jueves 7 de agosto de 2025.

PRABOWO luego ordenó al Ministro de Defensa que preparara a dos Hércules para participar en las operaciones de donaciones de alimentos.

«Entonces, disminuyendo la asistencia alimentaria, la asistencia para los gacios del aire», dijo Hasan.

La asistencia enviada se reducirá por aire utilizando 2 aviones Hércules.

«Indonesia también se suma a enviar tropas de paz a Gaza también participará en el envío de asistencia humanitaria por aire», dijo.

Además de la asistencia alimentaria, Prabowo también brindará asistencia al tratamiento para aproximadamente 2,000 gacios que son víctimas de la guerra.

Los residentes que recibirán asistencia de tratamiento son aquellos que sufrieron lesiones por ser golpeados por bombas debido al genocidio israelí.

En esta asistencia de tratamiento, Prabowo preparó la Isla Galang, Batam, las Islas Riau para acomodar a 2.000 gazanes traídos a Indonesia.