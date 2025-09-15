Prabowo envía una carta especial a los 5 ministros que fueron golpeados por la reorganización, este fue el contenido

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enviar Surat Especialmente para los cinco ministros que acaban de ser reemplazados. La carta contiene una expresión de gratitud por la dedicación de los ministros en Gabinete rojo y blanco.

La carta especial del Prabowo fue enviada directamente por el Secretario del Gabinete o Seskab Teddy Indra Wijaya y Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Reunir a cinco ministros del gabinete rojo y blanco que habían completado sus tareas. Esta reunión fue una oportunidad para mantenerse en contacto y presentar una carta especial del presidente Prabowo Subianto», dijo el Instagram @Secretariat.Kabinet Subida, el lunes de 1525 de septiembre de 1525.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, envió una carta a los cinco ministros que fueron atropellados por reorganización Foto : Instagram.com/sekretariat.kabinet

Los cinco ministros en cuestión incluyen, Budi Gunawan, Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Dito Ariotedjo y Abdul Kadir Kading.

«El presidente organizó directamente la carta como una expresión de gratitud para la dedicación y las principales contribuciones de los ministros al país, mientras realizaba el mandato como parte de la familia del gabinete rojo y blanco», explicó.

Ser conocido remodelación El Ministro de Gabinete Rojo y Blanco se celebró el lunes 8 de septiembre de 2025. Hubo tres ministros que asistieron directamente a la inauguración, incluida Purbaya Yudhi Sadewa reemplazando a Sri Mulyani como Ministro de Finanzas (Menkeu).

Luego, Mukhtarudin reemplazó a Abdul Kadir Karding como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI), y Ferry Juliántono como Ministro de Cooperativas reemplazó a Budi Arie.

En el caso, Prabowo también instaló ministros y ministros adjuntos de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan y Dahnil Anzar Simanjuntak.