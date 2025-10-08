Prabowo envía un mensaje especial antes del partido de vida o muerte de la selección nacional de Indonesia

VIVA – De cara al duro partido contra Arabia Saudita en la cuarta fase de Eliminatorias Copa del Mundo 2026 Zona Asia, Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, dio un mensaje directo de ánimo a la plantilla de Garuda.

Lea también: Aún recordando su derrota, el ministro de Juventud y Deportes de Arabia Saudita estaba preocupado por la selección nacional de Indonesia.



Este momento de entusiasmo fue compartido por el Ministro de Juventud y Deportes y Presidente General del PSSI, Erick Thohir, a través de su cuenta personal de Instagram. En la subida, Erick mostró una videollamada entre el presidente Prabowo, el entrenador Patrick Kluivert y todos los jugadores. Equipo Nacional Indonesia.

En la conversación, Prabowo saludó a los jugadores uno por uno y les preguntó sobre su estado antes del partido crucial en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: Antes del partido contra Arabia Saudita, Prabowo llama por video a Patrick Kluivert



«Gracias a todos. Rezo para que tengan éxito. Sigo orando, tendrán éxito esta noche. ¡Den lo mejor de sí! ¡Den lo mejor de sí! Y dennos buenas noticias esta noche. Gracias», dijo Prabowo, recibido con aplausos de los jugadores y oficiales. Selección Nacional de Indonesia.

Erick Thohir reveló que también hubo un mensaje adicional del Presidente que no quedó registrado en el video.

Lea también: Revelada la razón por la que Calvin Verdonk fue eliminado del equipo nacional de Indonesia vs Arabia Saudita



«El presidente Prabowo Subianto expresó cálidos saludos y pleno apoyo a todos los jugadores, entrenadores y funcionarios de la selección nacional de Indonesia que se enfrentarán a Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en la zona de Asia», escribió Erick.

«Aconsejó al equipo nacional de Indonesia que luche con todo el corazón, lleve el espíritu rojo y blanco y dé el 110 por ciento para enorgullecer a la nación», continuó.

Se espera que el apoyo del número uno de Indonesia aumente la motivación de Patrick Kluivert y sus tropas para afrontar el duro partido en Jeddah.

La victoria sobre Arabia Saudita abrirá una gran oportunidad para que la selección de Indonesia avance al Mundial de 2026. El equipo de Garuda también está programado para enfrentarse a Irak en el segundo partido, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB.

Con las oraciones y el apoyo directo del Presidente, se cree que el espíritu de la escuadra rojiblanca arderá en la cancha. Ahora todas las miradas están puestas en Garuda que luchará para traer buenas noticias al país.