Prabowo envía a Hashim a la COP30 en Brasil

Jacarta – El Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, dijo que el Presidente Prabowo Subianto envió a su hermano menor, Hashim Djojohadikusumocomo Enviado Presidencial Especial para Energía y Cambio Climático para liderar delegación RI en la COP30.

Lea también: Presidente Lula quiere comercio entre RI y Brasil sin dólares estadounidenses, esta es la razón



«Pak Hashim será el enviado especial del presidente en el campo de la energía y el cambio climático, el enviado especial para el cambio climático y la energía probablemente será nuestra delegación. Más tarde lo acompañaré. También escuché que el señor Hanif lo acompañará», dijo Raja Juli a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Hanif, llamado Raja Juli, se refiere al Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq.

Lea también: Prabowo ausente de la COP30, promete enviar una delegación a Brasil



Luego, Raja Juli explicó varias agendas de la serie COP30, incluido que Hashim, como enviado especial del presidente de la República de Indonesia, hablará en el foro de la CMNUCC los días 6 y 7 de noviembre de 2025 y luego continuará asistiendo a la Cumbre Mundial Unidos por la Vida Silvestre en Río de Janeiro.

«(El evento) fue organizado por el Príncipe William, Príncipe de Gales. Aparte de eso, también hubo una mesa redonda de negocios para dar seguimiento al Decreto Presidencial 110 de ayer sobre el mercado de carbono», dijo Raja Juli.

Lea también: A un año de la administración Prabowo-Gibran, este programa se encuentra entre los 3 primeros en recibir apoyo público



Anteriormente se informó que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que no podría asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP30 que se celebrará en Brasil del 6 al 21 de noviembre de 2025.

Pronunció sus disculpas ante el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka el jueves 23 de octubre de 2025.

Sin embargo, Prabowo enviará una delegación de Indonesia para participar en la serie de eventos COP30.

«Me disculpé antes, tal vez fue difícil para mí asistir a la COP30 en Belem, Brasil. (Pero) enviaré una delegación fuerte para asistir con nuestra decisión de apoyar las iniciativas de Brasil», dijo Prabowo.



El presidente Prabowo y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por otro lado, el Jefe de Estado admitió que apoya que Brasil sea líder de la COP30 en 2025. Valoró los pasos dados por la COP30 para crear un fondo de inversión para la preservación de los bosques tropicales.

Según él, el gobierno indonesio también apoya las medidas adoptadas por Brasil para preservar los bosques tropicales. Dijo que el gobierno de Indonesia quería invertir en esfuerzos para preservar los bosques tropicales.