Prabowo enfatizó que RI admitiría a Israel si Israel admitiera Palestina por primera vez

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto re -abre la opción indonesia para reconocer Israel Solo si Israel reconoce Palestina como una nación independiente y soberana.

Leer también: Prabowo habló la credibilidad de la ONU para el futuro de Palestina-Israel en la Cumbre de la Solución Dua Dua Country



«We must guarantee the status of Palestinian states. However, Indonesia is also ready to state, when Israel recognizes the independence and state status of Palestinians, Indonesia will immediately recognize Israel, and we will support all guarantees for Israeli security,» President Prabowo said at the High Level Conference (Summit) regarding Palestine and the two-state solutions at the United Nations (Nation Headquarters (Nation Headquarters (Nation Sede (sede de la nación (la sede de las Naciones Unidas (sede de la nación (sede de la sede de la nación.PBB), Nueva York, Estados Unidos, lunes 22 de septiembre de 2025 hora local.

La declaración del presidente Prabowo fue recibida con un aplauso bullicioso desde la dirección de los escaños de la delegación de los estados térmicos de la cumbre.

Leer también: Dos gerentes de Lipa Pecat que prohíbe la banda profesional palestina de Glastonbury





El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

En la misma ocasión, el presidente Prabowo enfatizó que la Declaración de Nueva York había proporcionado un camino justo para paz entre Israel y Palestina.

Leer también: Macron declaró oficialmente que Francia reconoció a Palestina como un país en las Naciones Unidas



La Declaración de Nueva York fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de septiembre de 2025, que respondió al genocidio en Gaza por el ejército israelí.

La declaración expresó un alto el fuego entre Israel y Hamas, la formación de una misión internacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para la estabilidad en Gaza y la recuperación, el acceso a la asistencia humanitaria y la restauración del papel de la UNHA, la protección de los voluntarios humanitarios y la reconstrucción de Gaza por parte de la Liga Árabe y la organización de cooperación islámica (OKI) con la asistencia de 1967.

«La Declaración de Nueva York ha proporcionado una forma justa y pacífica de la paz», dijo el presidente.

Prabowo condenó toda violencia contra civiles, incluidas mujeres y niños en Gaza. Decenas de miles de civiles en Gaza murieron como resultado del genocidio por parte del ejército israelí.

«Condenamos todos los actos de violencia contra los civiles. Por lo tanto, hoy, con plena dignidad, nos reunimos en este tiempo histórico, tanto para asumir la responsabilidad. Las responsabilidades que tenemos juntas no solo determinan el futuro de Palestina, sino también el futuro de Israel y la credibilidad de las Naciones Unidas», dijo el presidente Prabowo.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

PRABOWO luego cerró su discurso instó a los países miembros de la ONU a realizar conjuntamente la paz, y se expresó conjuntamente para detener el genocidio en Gaza.

«¡Necesitamos esa paz ahora! ¡Inmediatamente la paz! ¡Necesitamos darnos cuenta de la paz!» dijo el presidente.

La cumbre con respecto a Palestina y la solución de dos países es una serie de sesiones de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) celebradas en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos.

La cumbre fue iniciada por Francia y Arabia Saudita, cada una representada por el presidente francés Emmanuel Macron y el ministro de Relaciones Exteriores de Saudita, el Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud. (Hormiga)