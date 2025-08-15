Prabowo enfatizó que Indonesia sigue siendo un país sin bloqueo: no queremos la guerra

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto En su discurso estatal inaugural en la sesión anual de la MPR indonesia confirmó que Indonesia sigue siendo un país sin bloqueo, como a menudo ha transmitido en varios foros extranjeros.

Leer también: Prabowo Promesa de erradicar el ‘tiburón de préstamo’ a través de los Kopdes rojos y blancos, el objetivo de la economía de la aldea Bangkit



«Permanezcamos en líneas no bloqueadas, líneas no alineadas. No nos pondremos del lado de ningún bloque. Transmitimos esto en todas partes, libremente activo, queremos ser pacíficos con todos», dijo el presidente del presidente Prabowo en un discurso estatal en la sesión anual del MPR RI en el edificio DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, viernes.

El presidente enfatizó que guerra Es disruptivo e Indonesia no quiere involucrarse con ninguna guerra, así como tratar de evitar la guerra.

Leer también: PRABOWO: El problema de la frontera del estado de la herencia de los invasores





Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

«No queremos la guerra. Debemos evitar la guerra porque es la política exterior que ejecuto y anuncio que es una política de mil amigas demasiado pocos amigos», dijo.

Leer también: Prabowo apunta a 770 mil casas respaldadas por el presupuesto estatal 2026, ingresó al programa de 3 millones de viviendas para las personas



En su discurso, el Jefe de Estado también transmitió el éxito de Indonesia para convertirse en miembro de pleno derecho del Foro de Cooperación Económica y Geopolítica BRICS el 6 de enero de 2025. Según él, la membresía es una forma de los esfuerzos de Indonesia para defender la soberanía de la nación en el escenario mundial.

«Mantenemos la soberanía de Indonesia en el escenario mundial. Decidimos que Indonesia se unió a BRICS», dijo Prabowo.

Después de unirse a BRICS, Indonesia también está en proceso de convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Haciendo de Indonesia el primer estado candidato de acceso del sudeste asiático.

El octavo presidente de Indonesia también destacó el compromiso de Indonesia de resolver todos los problemas, especialmente con los países vecinos.

Destacó los esfuerzos de varios partidos para enfrentar a Indonesia con Malasia como un esfuerzo por dirigir la política de Devide en Impera o los esfuerzos para controlar un grupo dividiendo. Sin embargo, Prabowo subrayó nuevamente que Indonesia no quería ser picada.

«Queremos estar locos con Malasia. Somos amigos de Malasia, somos una familia. Pero siempre la política de Devide en Impera siempre está ahí. No deberíamos ser ingenuos, no queremos que las ovejas se enfrenten constantemente», dijo Prabowo.

La sesión anual del MPR RI en 2025, una sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025 y el discurso estatal del Presidente de la República de Indonesia en el marco del 80 aniversario de la independencia de Indonesia se llevó a cabo en el edificio Nusantara, el complejo MPR, el Parlamento, el DPD RI, Jakarta, Jakarta.

Al evento asistieron más de 600 miembros del Consejo, el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, las filas de ministros y ministros adjuntos del gabinete rojo y blanco, varias figuras públicas, representantes de países amigables y líderes de partidos políticos. (Hormiga)