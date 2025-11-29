¡Prabowo enfatiza que el Estado debe ponerse del lado de los grupos vulnerables!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Enfatizó la importancia de acelerar la ejecución de políticas para resolver los problemas de las comunidades, especialmente de los grupos más vulnerables.

Prabowo enfatizó esto cuando asistió a la Reunión Anual del Banco de Indonesia (BI) el viernes 28 de noviembre de 2025.

Prabowo explicó, a pesar del mapeo economía nacional ha mostrado una firme dirección, el próximo desafío reside en la implementación sobre el terreno, que debe ser rápida y precisa.

«Antes el mapa era bueno, correcto, pero les recuerdo que ahora es la implementación, ahora la ejecución, ahora es cómo resolver el problema, cómo llevar una solución lo más rápido posible a la gente», dijo Prabowo.

El Presidente Prabowo también destacó que pueblo mayoría pobre Requiere una acción inmediata y real por parte del gobierno.

Dijo que este grupo debe sentir de inmediato el apoyo del Estado a través de medidas concretas que los protejan y fortalezcan.

«Nuestra gente más pobre, nuestra gente más baja no puede esperar, deben tomar medidas inmediatamente para defenderlos», afirmó Prabowo.

En esta ocasión, el Presidente Prabowo también expresó su agradecimiento a los ministros y jefes de instituciones que consideró que habían trabajado duro y demostrado logros reales durante más de un año de gobierno.

En uno de ellos, el Jefe de Estado expresó su agradecimiento al director de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y a su personal por la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas.

«Hemos llegado, si no me equivoco hoy, a más de 44 millones de beneficiarios de nuestros niños en toda Indonesia. Las madres embarazadas y los niños pequeños reciben alimentos todos los días. Hemos producido 2.000 millones de comidas y las hemos entregado a los beneficiarios», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo destacó que todos estos logros demuestran que el gobierno va por el camino correcto. Sin embargo, el Jefe de Estado considera que aún existen falencias que deben ser perfeccionadas mediante el trabajo conjunto, complementándose y fortaleciendo las sinergias en todos los sectores.

«Estamos en el camino correcto. Hay muchas deficiencias, así que las solucionaremos juntos. Complementarnos, ayudarnos unos a otros. Sinergia, unidad, reconciliación», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo también enfatizó que el viaje hacia una Indonesia dorada requiere la unidad de todos los elementos de la nación. El Presidente también cree que la unidad y el trabajo conjunto son las claves para superar las dificultades de la gente.