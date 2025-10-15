Prabowo encargado de gestionar los recursos naturales, Bahlil: no lo gastemos todo de una vez

Jacarta – El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, destacó que es uno de los países más ricos. recursos naturales (SDA) es el más grande del mundo, Indonesia tiene ventajas en varios productos básicos mineral Y carbón (minerba).

Lea también: No sólo el carbón, las organizaciones religiosas también pueden gestionar las minas de níquel y estaño



Explicó que, además de ser productor níquel Indonesia, el mayor productor de carbón del mundo, es también el quinto productor de carbón del mundo, así como el segundo productor de estaño del mundo después de China.

Bahlil añadió que Indonesia es también uno de los mayores productores de energía geotérmica del mundo, así como de otros productos básicos importantes como bauxitacobre, metales de tierras raras, etc.

Lea también: Con la aprobación de Prabowo, Bahlil requerirá una mezcla del 10 por ciento de etanol en el combustible.



«Y esto es lo que también estamos fomentando como parte de los activos de nuestro país», dijo Bahlil en el evento Minerba Convex, en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Lea también: Tras la reunión con Bahlil, BP-AKR promete acelerar la disponibilidad de combustible en las gasolineras



Con recursos naturales tan grandes en Indonesia, Bahlil admitió que el presidente Prabowo le había encomendado administrarlos y utilizarlos para el beneficio y la prosperidad del pueblo indonesio.

«Esto significa que debemos gestionar nuestros enormes recursos naturales lo mejor posible en beneficio del pueblo, la nación y el Estado, así como para el bienestar de nuestro pueblo. Esto está relacionado con el artículo 33 de la Constitución de 1945», dijo Bahlil.

Otro mensaje de Prabowo a Bahlil fue que la riqueza natural de Indonesia no debería agotarse de una vez, para dar a las generaciones futuras de la nación la oportunidad de disfrutarla en el futuro.

«Una de las cosas que siempre ha sido la dirección del presidente es que al gestionar nuestros recursos naturales, nuestras minas, no debemos pensar en utilizarlos todos a la vez», dijo Bahlil.

«Debemos recordar que hay una próxima generación a la que debemos tratar bien, con un buen ambiente y con procesos que cumplan con la normativa aplicable», afirmó.