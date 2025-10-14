Prabowo encarga a Bulog que construya 100 nuevos almacenes y el presupuesto aumenta en 5 billones de IDR

Jacarta – La Agencia de Asuntos Logísticos de Perum (Pulog) recibirá adicional presupuesto por valor de 5 billones de IDR del Gobierno. Esta incorporación es para llevar a cabo las instrucciones del Presidente. Prabowo Subianto construirá 100 depósito Otros nuevos se extendieron por toda Indonesia.

Director Principal de Perum Oficina de Logística Ahmad Rizal Ramdhani dijo que el nuevo almacén era para fortalecer la infraestructura. almacenamiento alimentos nacionales en áreas de centros de producción que aún no cuentan con instalaciones de almacenamiento adecuadas.

«Esa es la orden del presidente Prabowo Subianto. Así que el presupuesto total dado por el señor (el presidente Prabowo Subianto) es de 5 billones de rupias para 100 almacenes», dijo Rizal en Yakarta, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Dijo que Bulog prioriza áreas que tienen un gran potencial agrícola. Al igual que Dompu Regency, West Nusa Tenggara, que es conocido como un centro de producción de maíz, pero aún no está equipado con un almacén de almacenamiento.

Director principal de Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

«Otro ejemplo es en un distrito que produce arroz, pero no tiene un almacén. Así que lo construimos. Esa es la orden del presidente», dijo Rizal.

Explicó además que cada almacén varía en tamaño desde 1.000 toneladas hasta 3.500 toneladas, dependiendo de la superficie de terreno agrícola y el volumen de cosecha. Se realizan ajustes de capacidad para que el uso del presupuesto sea más eficiente y acorde a las necesidades, considerando que las características de producción en cada región son diferentes entre arroz, maíz y otros productos alimenticios.

Según él, la planificación de la ubicación y la capacidad de almacenamiento se lleva a cabo cuidadosamente mediante la sincronización de datos entre Bulog, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales para garantizar la precisión de los objetivos de desarrollo.

Dijo que está previsto que la construcción del almacén comience antes del período principal de cosecha, de marzo a mayo, para que la nueva cosecha pueda ser absorbida y almacenada inmediatamente en las nuevas instalaciones. Actualmente, Bulog tiene 1.555 almacenes repartidos por toda Indonesia y, con la incorporación de 100 nuevos almacenes, se espera que la capacidad nacional aumente significativamente para mantener la estabilidad del suministro.

«En marzo, si Dios quiere, se podrán construir estos almacenes, para que la cosecha de marzo a mayo pueda ir a los nuevos almacenes», dijo Rizal. (Hormiga)