Prabowo emitirá un decreto presidencial que resolverá la deuda de KCIC, dice Luhut

Jacarta – Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan afirmó que el presidente Prabowo Subianto emitirá un Decreto Presidencial (Keppres) sobre la solución deuda Proyecto de tren rápido PT Indonesia China (KCIC) o Whoosh.

«Sólo tenemos que esperar el Decreto Presidencial», dijo Luhut después de la actividad «Un año de Prabowo-Gibran: Optimismo para un crecimiento económico del 8%» en Yakarta, el jueves.

Según Luhut, Prabowo formará un equipo para discutir la estrategia de pago de la deuda de KCIC. El presidente de DEN también coordinó con el director ejecutivo (CEO) de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) de Danantara, Rosan Roeslani, y acordó que la liquidación de la deuda de este proyecto debía manejarse juntos.

En cuanto al plan de pago, Luhut dijo que la liquidación de la deuda de la KCIC utilizará un plan de reestructuración, aunque no ha confirmado la fuente de los fondos para pagar la deuda. También está abierto a la opción de pagar las deudas con dividendos estatales.

Sin embargo, Luhut aseguró que el pago de la deuda de KCIC no requeriría asistencia adicional del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

«Nadie ha pedido nunca una reestructuración del presupuesto estatal. He hablado con China porque he estado trabajando en ello desde el principio», afirmó Luhut.

También recordó que el transporte público no fue diseñado para obtener ganancias. El transporte público, afirmó, siempre requiere subsidios gubernamentales.

«No hay transporte público en el mundo que sea rentable, siempre hay muchos subsidios gubernamentales. Pero, por supuesto, los subsidios deben ser verdaderamente mensurables», afirmó.

Anteriormente, el director ejecutivo de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, dijo que el proceso de acuerdo todavía estaba en la etapa de evaluación interna y que no se había llevado a cabo ninguna comunicación formal con ninguna de las partes, incluido el Ministerio de Finanzas.

Rosan explicó que el proceso de toma de decisiones en Danantara se llevó a cabo de forma estructurada y mensurable. Su partido se sentará con los ministerios pertinentes para determinar la mejor opción antes de presentar los resultados al público.

Mientras tanto, el director de operaciones (COO) de Danantara, Dony Oskaria, reveló anteriormente dos esquemas que se estaban estudiando. En primer lugar, mediante capital adicional o inyección de fondos adicionales.

En segundo lugar, asumiendo el control de la infraestructura del proyecto y convirtiéndola en un activo estatal, como es el modelo de propiedad en otras industrias ferroviarias.

Para que conste, la inversión total del proyecto alcanzó alrededor de 7.270 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 120,38 billones de IDR. Aproximadamente el 75 por ciento del valor del proyecto se financia mediante préstamos del BDC con un interés del 2 por ciento anual. (Hormiga)