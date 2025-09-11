Prabowo elogio las instalaciones escolares de las personas, compare con la academia militar

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto hizo una primera visita a Escuela de la gente Margaguna, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025. Se vio a Prabowo sintiendo el ambiente de aprendizaje de los niños de la escuela de las personas en la sala de dormitorio.

En la tabla de estudio, se vio a Prabowo escribiendo notas para los niños de la escuela de las personas.



Presidente Prabowo Revisión de la Escuela Popular Margaguna, South Yakarta Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

En esta primera visita, Prabowo dijo que estaba feliz de ver que los niños que abandonaron la escuela pudieran continuar educación.

«No debemos quedarnos atrás con otras naciones. Esos son nuestros ideales, si Dios quiere, llegaremos allí. Alhamdulillah, las escuelas de personas, para que los niños que abandonen la escuela, pueden ir a la escuela», dijo Prabowo.

Es elogiado instalación Las escuelas de las personas se consideran buenas. Prabowo describió las instalaciones de las escuelas públicas en forma de un dormitorio que contiene 3 personas y 1 baño.

«Esta es en realidad una muy buena escuela. Creo que para las escuelas en Indonesia es muy buena. La cama es buena, cada tres estudiantes, tres estudiantes o cada dos estudiantes, un baño», dijo Prabowo.

Además, Prabowo comparó las instalaciones de la habitación de la escuela de la gente con una academia militar. Donde según él, una habitación hay 60 personas con un baño.

«Solía ​​estar en nuestra Academia Militar, 60 personas, un baño con tallado. Use Dipper», dijo.

Prabowo dijo que las escuelas de las personas podrían ser un lugar para aprender para los niños que tienen una falta de antecedentes económicos. El gobierno, dijo, proporcionará la mejor educación para los niños desfavorecidos.

«Los niños que pueden haberse sentido inferiores porque sus padres son muy difíciles de vivir, dibujamos, damos el mejor entorno para que tenga confianza y que pueda obtener la mejor educación que podamos dar», concluyó Prabowo.



«Por lo tanto, no queremos permitir y esperar que haya una mejora natural, esa es, por supuesto, nuestra esperanza. Pero si es posible, si es necesario, intervenimos, ayudamos», continuó.

Por otro lado, Prabowo apreció los pasos del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria había trabajado para realizar las escuelas de las personas. Además, incluidos maestros y fiestas involucradas en la organización de escuelas de personas.

«Así que vi que pensé que eran suficientes logros, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación, Conceptos básicos y secundarios, los maestros, el guardián del dormitorio, todos los que habían trabajado duro, no esperaba que esto fuera rápido», agregó.