Prabowo elogia las técnicas de Jokowi para controlar la inflación en Indonesia

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto celebró una Sesión Plenaria de Gabinete el lunes 20 de octubre de 2025. Esto coincidió además con 1 año de gobierno que encabezó.

En su discurso, Prabowo reveló varias cosas. logro su reinado en un año. Uno de los logros transmitidos por Prabowo fue la capacidad de Indonesia para controlar inflación.

«Pudimos mantener la inflación en torno al 2 por ciento, una de las más bajas del G20. Esto también se debe al arduo trabajo de todos nosotros», dijo Prabowo.

Prabowo explicó que las facultades de economía de las universidades de todo el mundo no enseñan lo suficiente cómo controlar la inflación. Sin embargo, dijo, el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) propio técnica Buen control de la inflación.

Presidente Prabowo y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Tengo que decir que una de las técnicas para controlar la inflación iniciada por mi predecesor, el presidente Joko Widodo, debemos reconocer, tal vez su experiencia como alcalde, para que pueda descubrir cuidadosamente cómo monitorear y controlar la inflación», dijo.

El Jefe de Estado pidió que este asunto no se tome a la ligera. Esto se debe a que muchos países desarrollados han visto aumentar mucho las tasas de inflación.

«Creo que Argentina, que era tan optimista hace uno o dos años, no está en buenas condiciones ahora. Y en muchos países la inflación todavía es difícil de controlar», añadió.