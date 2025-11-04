Prabowo distribuirá tierras a los agricultores, ¿hasta qué punto es técnico?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto facilitará y distribuirá terrenos a los vecinos agricultor. Posteriormente, el grupo que recibirá tierras serán los agricultores del decil 1 o el grupo de extrema pobreza.

Así lo transmitió el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Cak Imin, después de asistir a una reunión limitada presidida por el Presidente Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

«Esto incluye esfuerzos para proporcionar tierras a las comunidades agrícolas del decil 1 al 2», dijo Cak Imin.

Cak Imin explicó el objetivo del programa, a saber gobierno alentar a los agricultores a disponer de medios de producción que puedan mejorar su bienestar.

«Fomentaremos el establecimiento de la propiedad de los equipos de producción entre los agricultores mediante la distribución de tierras a las comunidades del decil 1», dijo.

Sin embargo, Cak Imin no ha revelado más detalles técnicos. distribución tierra para el agricultor. Dijo que este asunto pronto será discutido y finalizado.

«Las técnicas pronto estarán ultimadas», afirmó.

Además de la distribución de tierras a los agricultores, dijo Cak Imin, en las ratas se discutieron muchas cosas. El gobierno, dijo, está comprometido a crear contramedidas pobreza que es más productivo.

«¿Qué significa? El empoderamiento será una orientación importante para superar la pobreza», afirmó.

El gobierno también está fomentando una serie de programas. Además de proporcionar tierras a los agricultores, el gobierno implementará el PP Número 7 de 2021, que requiere que el 30 por ciento del área de instalaciones públicas se utilice para las mipymes. El gobierno también implementará el Artículo 1.001 noche que utiliza terrenos estatales no utilizados y tiene una ubicación estratégica para las MIPYMES.

«Para que haya exhibiciones y exposiciones, así como un marketing efectivo para nuestras MiPymes», concluyó.