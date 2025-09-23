Prabowo discutió las fuerzas de paz indonesias para Gaza con el Secretario General de la ONU

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto celebró una reunión bilateral con el Secretario General de las Naciones Unidas (PBB), António Guterres, en el piso 27 del Edificio de la Secretaría de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Al llegar al lugar de la reunión, el presidente del Secretario General de la ONU, Guterres, recibió el presidente Prabowo. Luego, los dos líderes tomaron una sesión de fotos grupal.

La reunión tuvo lugar después de que el presidente Prabowo pronunció un discurso en una conferencia internacional de alto nivel para un acuerdo pacífico del problema. Palestina y la implementación de las soluciones de los dos países celebradas en el Edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos.



Varios periodistas protestaron el ataque del ejército israelí contra periodistas en Gaza

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, en la reunión, el presidente Prabowo enfatizó la importancia de la solidaridad global en el mantenimiento de la estabilidad y paz mundo. El Jefe de Estado también fomenta los esfuerzos conjuntos para el desarrollo sostenible y fortalece el papel de los países en desarrollo en el sistema multilateral.

«En la reunión, dijo que Indonesia permaneció en su compromiso de apoyar el sistema multilateral y aún cree que las Naciones Unidas es una organización que debe fortalecerse para mantener la paz en el mundo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono en su declaración.

Además, los dos líderes discutieron una serie de cuestiones estratégicas, incluido el compromiso de Indonesia en apoyar el acuerdo pacífico del conflicto palestino a través de una solución de dos estados y apoyar plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas (ONU) en llevar a cabo su mandato. El jefe de estado también enfatizó la preparación de Indonesia para contribuir a la misión de paz, especialmente relacionada con la situación en Gaza.

«Entonces entrega también apoyo Y el apoyo a las Naciones Unidas para llevar a cabo sus deberes y también se incluye en su relación con la situación en Gaza.



Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

Durante la reunión, el presidente Prabowo estuvo acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores Sugión, el Ministro de Derechos Humanos Natalius Pigai, el Ministro de Inversión y Downstream/Jefe de BKPM Rosan Roeslani, el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el representante permanente indonesio de las Naciones Unidas en New York, Umar Hadi.

Mientras tanto, el Secretario General de la ONU también estuvo acompañado por la Secretaria General General de la Subdirvetora Amina Mohammed, Subsecretario-Genal para la Oficina Ejecutiva de Políticas del Secretario General (EOSG) Guy Ryder, el subsecretario general de la Unidad de Desarrollo de Asuntos Políticos y de Paz de la Paz, EOSG Karima el Korri, y la Unidad Política de Eosg Hirofumi.