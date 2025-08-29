Prabowo dio una casa a la familia Affan Kurniawan en Cileungsi

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto llegó a la casa del difunto Affan kurniawantaxista de motocicleta en línea (ojol) asesinado por vehículos tácticos (Rantis) Brote Durante la manifestación celebrada el jueves 28 de agosto de 2025.

Prabowo llegó a la funeraria ubicada en JL. Lasem, Dukuh Atas, Menteng, Central Yakarta. Fue acompañado por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya y varios gabinetes rojos y blancos, como el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin, el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto y el viceministro de aldeas y el desarrollo de las regiones inesviables de Indonesia, Ahmad Riza Riza.

En esa ocasión, Riza dijo que Prabowo se reunió con la familia de Affan Kurniawan y brindó asistencia.



Presidente Prabowo Subianto

«Alhamdulillah antes, transmitió un profundo dolor y también brindó ayuda, por supuesto, esta es una forma de preocupación para su presidente. Y también gracias a Dios, escuchó primero sobre lo que fue una queja de la familia y usted brindó apoyo y también asistencia», dijo Riza a los periodistas en el centro de Jakarta, viernes 29 de agosto de 2025 por la noche.

Riza afirmó que Prabowo proporcionaría asistencia para el hogar a la familia Affan. La casa estará ubicada en Cileungsi, West Java.

Riza agregó que la familia de Affan tenía el sueño de tener su propia casa.

«Todo lo que es la esperanza del deseo de la familia se cumplirá, incluido el hogar. Sí, en Cileungsi, el Sr. Ara ha dado antes, ya en nombre de su madre», dijo Riza.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La familia affan, continuó, agradeció al presidente Prabowo Subianto por proporcionar la asistencia de la Cámara. Porque la familia de Affan solo ha vivido en una casa alquilada.

«Todas las familias también estaban muy agradecidas por la atención del gobierno al presidente, todo del gobierno también había brindado asistencia en la casa. Porque hasta ahora vivir en Yakarta se contrajo como una casa muy pequeña que era muy alarmante con dos habitaciones», dijo.