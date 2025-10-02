Prabowo dio un ascenso especial al viceministro al Director Gerente

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto da el premio rango especial a 11 retirado TNI.

Incluyen al Viceministro de Defensa (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto y al Presidente Director (Director Gerente) de PT Timah Restu Widiyantoro.

La adjudicación del rango especial se otorgó como una forma de aprecio por su dedicación que se consideró superar los deberes y aún mostró dedicación a la nación a pesar del retiro del servicio militar.

«Presentamos varios premios a los oficiales que han contribuido, han brindado el mejor servicio durante su carrera», dijo Prabowo sobre KRI Dr. Radjiman Wedyodininingrat, jueves 2 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que a pesar de que se habían retirado, la apreciación aún se dio como un reconocimiento de las contribuciones que se habían dado al estado y a la nación.

«Durante su servicio en el servicio militar, han hecho muy útiles, incluso superando las tareas. Por eso tengo el honor hoy para otorgar el premio», dijo.

El destinatario del Premio de Promoción Especial fue el teniente general (ret.) Herman Bernhard Leopold Mantiri, quien fue galardonado con el general TNI Honorario. Mantiri una vez sirvió como Pangdam IX/Udayana. También se le dio una promoción similar al teniente general (ret.) Bibit Waluyo, ex comandante de Kostrad.

Además, Laksdya Tni (ret.) Didit Herdiawan, que había servido como Jefe de Gabinete del TNI y ahora se desempeñó como Viceministro de Asuntos Marítimos y Pesca que recibió el rango de la Almirante Honorario de TNI.

Laksdya tni (ret.) Achmad Taufiqoerrochman, quien había servido como jefe de la Agencia de Seguridad del Mar, también recibió un premio similar.

Desde la dimensión del aire, Tni Madya Marshal (ret.) Donny Ermawan Taufanto, quien ahora es viceministro de Defensa, recibió el rango de Honorario Tni Marshal.

Mientras que el mariscal Young Tni (ret.) Bonar H Hutagaol, un ex personal especial de Ksau, recibió un ascenso para convertirse en un mariscal honorario TNI.

El premio también fue otorgado a una serie de AD de TNI retirado. El mayor general del TNI (Ret.) Lodewijk Pusung, ex comandante militar I/Bukit Barisan, que ahora es el subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición, fue criado para ser el teniente general del TNI Honorario.

La misma posición también fue otorgada al mayor general (ret.) Untgg Budiharto, ex Pangdam Jaya; Mayor Gen. (Ret.) Dadang Hendrayudha, ex general de Karo Bnpt, que ahora se desempeña como diputado para el monitoreo y supervisión de la Agencia Nacional de Nutrición; y el mayor general (ret.) Suawahadi, ex Pangdam xiv/Hasanuddin.

Además de los altos oficiales, el presidente también dio un ascenso especial a la infantería del coronel (ret.) Restu Widiyantoro, ex inspector de Kodam VI/Mulawarman, quien ahora es el presidente de PT Timah. DJA recibió un regalo del general de brigada Tni Honor. (Hormiga)