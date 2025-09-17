Prabowo dio la promoción de Honorario General a Djamari Chaniago y Ahmad Dofiri

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto proporcionar grupo General General General a Djamari Chaniago Y Ahmad dofiriMiércoles 17 de septiembre de 2025.

El secretario de estado, Praseteto Hadi, dijo que la promoción se realizó antes de que Prabowo inauguró a Djamari Chaniago como ministro coordinador de Polkam y Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente en Kamtibmas y la reforma policial.

«Hoy, el Presidente dio una promoción especial general de honor al general Djamari Chaniago y al general Pol Ahmad Dofiri», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó que la promoción fue realizada por el presidente con varias consideraciones y evaluaciones de muchos aspectos.

El presidente Prabowo, dijo, también recibió una evaluación de cada ex líder o subordinado de Djamari y Dofiri. El Djamari fue anteriormente un ex jefe de gabinete del TNI y Dofiri era un ex jefe adjunto de la Policía Nacional.

«Hay muchas consideraciones y muchas juicios. Ambos son las mejores figuras masculinas de la nación que han servido durante décadas durante todos los años con todos los logros tanto en el ejército como en la policía», dijo.

«Muchos de sus juicios entonces el presidente sintió que luego tomó la decisión de respetar», concluyó Prasetyo.