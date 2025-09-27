Prabowo dijo que su presencia en las Naciones Unidas fue bienvenida positivamente por muchos líderes mundiales

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reveló que su visita asistió a la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, recibió una respuesta positiva de varios jefes de estado.

Leer también: El caso de los casos de envenenamiento de MBG, Prabowo quiere llamar a BGN



«Recibimos una buena bienvenida en todas partes y Alhamdulillah. El viaje es bastante largo, pero creo que es útil, productivo. Tenemos una buena bienvenida en todas partes y agradecen a Dios que las reuniones en las Naciones Unidas son muy productivas», dijo Prabowo en el Halim Perdanakusuma Force Air Force, Jakarta, sábado (9/27/2025), según lo citado por Youtube de The Presential SecretARARIAT.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Leer también: Acerca de Prabowo-Gibrán 2 Período de apoyo, PPP aún no ha determinado las actitudes



Consideró que los mensajes transmitidos en su discurso en las Naciones Unidas fueron bien recibidos por muchos líderes mundiales, incluidos los relacionados con el tema palestino.

«Creo que los mensajes que transmití en mis comentarios en las Naciones Unidas también fueron recibidos positivamente por muchos líderes. Estoy lleno de esperanza de que esta vez esta vez se pueda lograr, especialmente en el tema palestino-Gaza. Veo que hay buena fe de muchas partes», dijo.

Leer también: Respuesta del ministro de Asuntos Exteriores Sugión sobre Netanyahu destacando el discurso de Prabowo en la sesión de la ONU



Prabowo enfatizó que la importancia de los esfuerzos para realizar inmediatamente un alto el fuego en Gaza y una resolución sustancial para la humanidad.

«Inmediatamente necesitamos un alto el fuego para la gente de Gaza y un asentamiento sustantivo. Así que creo que gracias a Dios que mi visita trae beneficios», dijo.

Además de asistir al foro de la ONU, Prabowo también celebró una serie de reuniones bilaterales. En Canadá, dijo que Indonesia logró hacer un progreso importante a través de la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) o el Acuerdo de Asociación Económica Integral.

«En Canadá también podemos ser un gran avance, logramos firmar CEPA, un acuerdo integral de asociación económica. Por lo tanto, el freeenrade entre Canadá e Indonesia también es un gran avance. Hemos estado con Europa 10 años, con Canadá también cuántos años el avance», explicó.

Mientras su visita a los Países Bajos, Prabowo reveló que era bien recibido por el rey de los holandeses. El país también ha devuelto 30 mil artefactos históricos a Indonesia.

«En los Países Bajos, el rey me recibió muy bien y el holandés devolvió los 30 mil artículos de artefactos que trajeron de Indonesia que nos devolvieron», dijo.

Agregó, la reina holandesa que tenía experiencia en finanzas e incluso planeó visitar Indonesia el 25 de noviembre.

«Creo que una buena ética de los Países Bajos quiere mantener buenas relaciones con nosotros», dijo Prabowo.