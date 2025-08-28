Prabowo dijo que los beneficiarios de MBG Translucent 23 millones, apuntan a 82.9 millones a fines de 2025

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto obtuvo el último informe sobre el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) de la cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana. Hasta ahora, los beneficiarios del programa MBG han penetrado en 23 millones de niños a mujeres embarazadas y lactantes.

PRABOWO transmitió esto en su discurso en el evento de la Asociación de Gobierno de Todos los Distrito. Indonesia (Apkasi) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang el jueves 28 de agosto de 2025.

«Hoy obtuve un informe del jefe de BGN. Son 23,000,000 de beneficiarios de MBG, incluidas las mujeres embarazadas», dijo Prabowo.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Además, Prabowo mencionó hasta 6.610 cocina MBG ha estado funcionando, que se extiende por toda Indonesia. Cada cocina, dijo, hay 50 personas que trabajan para producir MBG.

Se dirige en diciembre de 2025, los beneficiarios de MBG alcanzan a 82.9 millones de personas.

«6.610 cocinas han estado operando. Cada cocina que trabaja 50 personas. En cada aldea, entonces continuamos avanzando. En términos reales, todos los días continúan aumentando, hasta el final de diciembre de 82.9 millones de beneficiarios de niños en Indonesia, incluidas las mujeres embarazadas», dijo Prabowo.

Por otro lado, Prabowo afirmó que el programa MBG era uno de los de la demanda de todo el mundo. Dijo que el estado brasileño necesitaba 11 años para llegar a 40 millones de beneficiarios del programa.

«Creo que este es uno de los programas que actualmente son vislumbrados por todo el mundo», dijo Prabowo.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Nos enfrentamos a una isla remota, una aldea lejana. Pero no hay asuntos. Son niños indonesios, los defenderemos, la responsabilidad de la República de Indonesia. Indonesia es independiente si la independencia de morir de hambre. No debería haber niños indonesios que vayan a la escuela no comen bien», agregó.