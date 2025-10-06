Prabowo dijo que los activos estatales se sometieron a PT Timah por valor de Rp7 Billion

Pangkal Pinang, Viva – Presidente Prabowo Subianto fue testigo de primera mano la sumisión de los activos de los bienes espirados del estado (BRN) a Pt timah Tbk., Que se celebró en Horno de fundición PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang City, Provincia de Islas Belitung de Bangka, el lunes 6 de octubre de 2025.

La entrega de activos se llevó a cabo en etapas, desde el fiscal general al Viceministro de Finanzas, seguido por el Viceministro de Finanzas al CEO y Antara, y finalmente del CEO y Antara al Presidente Director de PT Timah TBK.

Prabowo dijo que el valor del activo que fue confiscado con éxito y entregado alcanzó RP6 a RP7 billones. Este valor no incluye tierras raras (tierra rara/Monasit) cuyo valor puede ser mucho mayor.

Presentación del botín estatal a PT Timah Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«El valor es de seis fundiciones y artículos confiscados cercanos a seis a siete billones. Pero, rara vez una tierra que no ha sido descompuesta, tal vez el valor es más grande, muy grande, la tierra es rara. Monasit, el monasito, una tonelada puede ser cientos de miles de dólares, 200 mil dólares», dijo Prabowo.

El jefe de estado agregó que el total pérdida El país debido a actividades mineras ilegales en el área de PT Timah ha alcanzado alrededor de 300 billones de rupias. La cantidad que refleja la cantidad de fuga de activos estatales que deben detenerse de inmediato.

«Podemos imaginar la pérdida del país de estas seis compañías, la pérdida estatal de un total de 300 T. La pérdida estatal ha estado ejecutando 300 billones, detenemos esto», enfatizó.

La siguiente es una lista de elementos de botín enviados a PT Timah, que incluye:

– 108 unidades de herramientas pesadas;

– 99.04 toneladas de productos de cristal SN (cristalizador);

– 94,47 toneladas crudo estaño en 112 gráficos/vigas;

– Aluminio 15 manojo (15.11 toneladas) y 10 jumbo bolsa (3,15 toneladas);

– Tin Metal RFE 29 manojo (29 toneladas);

– Empleado Mess 1 Unidad;

– Capacidad de 53 unidades;

– tierra 22 campos 238.848 m²;

– Herramientas mineras 195 unidades;

– Metal de estaño 680,687.6 kg;

– 6 unidades de fundición también

– Efectivo que se ha depositado en el Tesoro estatal por valor de RP202,701,078,370, USD3,156,053, JPY53,036,000, SGD524.501, EUR765, KRW100,000 y AUD1,840.