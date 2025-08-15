Prabowo dijo que la transición del gobierno de la era de Jokowi fue reconocida por el mundo

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subanto, transmitió el proceso transición Gobierno del séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Brillo) a su gobierno funciona sin problemas y es reconocido por el mundo.

Prabowo reveló esto en su discurso en la sesión anual de MPR, DPR y DPD RI 2025 el viernes 15 de agosto de 2025.

«Esa transición liderazgo Nacional del presidente Joko Widodo al gobierno que lidero corre en el espíritu de la unidad, lleno de honor y madurez política, la transición del liderazgo que es reconocida por el mundo «, dijo Prabowo.



Jokowi sobre la reunión de los hijos del ex presidente en el cumpleaños de Didit Prabowo Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

Prabowo enfatizó que era evidencia de democracia Indonesia ha alcanzado su madurez.

«La evidencia de nuestra democracia es madura y fuerte, no todos los países pueden llevar a cabo la transición de liderazgo bien y sin problemas como nosotros», dijo.

Por otro lado, dijo Prabowo, en varias visitas en el extranjero, muchos líderes de países amigables preguntaron sobre el secreto del éxito de Indonesia en mantener un proceso de transición pacífico de poder.

«Tenemos éxito porque nos adherimos a la democracia típica de la democracia que es una democracia genial que se une», dijo.

Según él, este éxito es inseparable del carácter de la democracia indonesia que defiende la unidad, no la división. Rechaza la práctica de la democracia que se presenta, maldiciendo o blasfemas.

«No es una democracia la que se está ahorrando mutuamente para blasfemar entre sí en lugar de odiar la democracia», dijo Prabowo.



Presidente Prabowo Subianto con Jokowi en el aniversario de Gerindra Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarak A

Prabowo también enfatizó la importancia de mantener la democracia heredada por los fundadores de la nación, de acuerdo con los valores culturales y la sabiduría local que presentaron un sentido de parentesco y cooperación mutua.

«Esto es lo que debemos celebrar primero la herencia democrática de nuestros antepasados de acuerdo con los nombres de los libros culturales de la cultura cultural de la cultura de cooperación mutua pikul duwur mendem cultura que llena la cultura del apoyo mutuo», dijo.