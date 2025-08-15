Prabowo dijo que en 7 meses 20 millones de residentes reciben alimentos nutritivos gratis, Brasil 11 años alcanzan los 40 millones

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto declaró que hasta 20 millones de niños en edad escolar, niños en preescolar, mujeres embarazadas y madres lactantes en toda Indonesia han recibido Comer nutritivo gratis (Mbg) todos los días a través del Programa Nacional de Prioridad.

«La ONU llama a MBG la mejor inversión de una nación», dijo el presidente Prabowo en la sesión anual de la Asamblea Consultiva del Popular Indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Yakarta, el viernes.

Según él, en siete meses el gobierno ha logrado lograr lo que otros países necesitan una docena de años. Dio un ejemplo Brasil Por ejemplo, lleva 11 años alcanzar 40 millones de receptores de alimentos nutritivos gratis.



Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

El éxito fue transmitido por el presidente inseparable del apoyo de varios partidos, a partir de la Agencia Nacional de Nutrición, la TNI, POLRI y organizaciones comunitarias como Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah, hasta la Fundación que trabajó juntas para apoyar la formación de 5,800 unidades de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG) en 38 provincias.

«Gracias por la Agencia Nacional de Nutrición. En frente de esta honorable asamblea, presento mi agradecimiento al jefe de la Agencia y a todos los miembros de la Agencia Nacional de Nutrición que han trabajado duro para lograr esto», dijo el presidente Prabowo.

El presidente Prabowo enfatizó que MBG no era solo un programa social, sino que la fundación creó una generación saludable, inteligente y productiva porque había creado 290 mil nuevos empleos en las cocinas e involucró a 1 millón de agricultores, pescadores, criadores y MIPYME.

El Parlamento celebró una sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes.

En la serie de sesiones anuales de MPR y sesiones conjuntas del DPR y DPD 2025, el presidente Prabowo Subianto explicó un discurso sobre el informe de desempeño de las instituciones estatales y los discursos estatales en el marco del 80 aniversario de la independencia indonesia.

El presidente Prabowo Subianto llegó al Building del Parlamento/MPR alrededor de 08.32 WIB para asistir a la sesión anual de la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR).

Sesión anual y sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025 celebrado antes del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia con el tema «United Sovereign, People of Prosperus, Indonesia Forward». (Hormiga)