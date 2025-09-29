Prabowo dijo que el caso de envenenamiento de MBG era solo el 0,00017% de los problemas, pero los beneficios fueron muchos

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto reconoció el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) tiene varios problemas, uno de los cuales es envenenamiento Mass. Sin embargo, afirmó que su programa insignia había apuntado a 30 millones de beneficiarios.

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hermanos y hermanas, hasta el día de hoy antes de 30 millones de beneficiarios, 30 millones de niños y mujeres embarazadas todos los días reciben alimentos, que hay déficitSí «, dijo Prabowo.

Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

«Hay intoxicación alimentaria, sí. Somos de todos los alimentos que surgen de desviaciones, deficiencias o errores son 0,00017 por ciento», continuó.

El Jefe de Estado aseguró que el número de beneficiarios del programa MBG no tuviera que ser complaciente. Sin embargo, afirma en la historia del mundo, solo Indonesia puede proporcionar MBG a 30 millones de beneficiarios.

«Brasil tarda 11 años en llegar a 40 millones de beneficiarios. El presidente de Lula que me dice que necesitan 11 años. Tenemos 11 meses de 30 millones de beneficiarios. ¿Hay deficiencias? Pero, los beneficios son muy, muy grandes», dijo.

Prabowo también confirma millones campo de trabajo Solo se ha creado a través del programa MBG. Además, se considera que MBG ha logrado revivir a MIPYME.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

«Resulta que con MBG podemos crear empleos al final del año, a principios del próximo año de enero-febrero-febrero hasta 1.5 millones de nuevos empleos. Hemos logrado revivir la economía de las personas, que todos los días necesitamos huevos, necesitamos vegetales, necesitamos pescado, necesitamos pollo, necesitamos materiales de las aldeas mismas, del distrito», dijo.