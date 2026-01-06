Prabowo dijo que decenas de millones de niños indonesios van a la escuela sin desayunar

Bogor, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revelan datos preocupantes sobre las condiciones nutricionales niño-Los niños indonesios, de donde decenas de millones parten hacia escuela sin desayuno mañana

Esta condición incluso hace que algunos niños coman solo una cantidad mínima de alimentos, lo que repercute en su salud y crecimiento.

Prabowo hizo esta declaración en sus declaraciones en la agenda del retiro cerrado del Gabinete Rojo y Blanco que se celebró en Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor Regency, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que el problema de la desnutrición en los niños no sólo se refleja en los datos sobre el retraso del crecimiento, sino también en los hábitos diarios que experimentan millones de estudiantes antes de ir a la escuela.

«Esto es lo que claramente se dice que es desnutrición, retraso en el crecimiento, el cuerpo está muy débil, pero el crecimiento no es normal, luego resulta que decenas de millones de niños indonesios van a la escuela sin desayunar, muchos de ellos sólo comen arroz y hojas», dijo Prabowo.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró un retiro en Hambalang, Bogor. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Esta condición, dijo Prabowo, fue una de las principales razones por las que el gobierno lanzó el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG). Este programa fue diseñado con referencia a prácticas similares en varios países que lo habían implementado anteriormente.

«Para eso hemos visto el ejemplo de muchos países y propusimos este MBG», dijo.

Prabowo reveló que hasta el 6 de enero de 2026, el programa MBG había llegado a decenas de millones de beneficiarios en toda Indonesia, incluidos niños y mujeres embarazadas.

«Hoy es 6 de enero de 2026 y hemos llegado a este día en el que he informado de 55 millones de beneficiarios. 55 millones de niños indonesios reciben alimentos todos los días. Y eso incluye a las mujeres embarazadas», dijo Prabowo.

Calificó este logro como un logro importante, que incluso supera la experiencia de otros países que anteriormente habían ejecutado programas similares. Prabowo comparó la velocidad de Indonesia con la de Brasil a la hora de ampliar el alcance de los beneficiarios.

«Esto también es algo de lo que estar orgullosos porque de los países que conocemos, por ejemplo Brasil, el presidente de Brasil me dijo que les tomó 11 años llegar a 40 millones de beneficiarios. Estamos en 1 año para llegar a 55 millones de beneficiarios», dijo.

Sin embargo, Prabowo admitió que la implementación de programas a gran escala no estuvo exenta de deficiencias y posibles irregularidades. Sin embargo, destacó que la tasa de éxito del programa MBG sigue siendo muy alta.