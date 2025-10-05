Prabowo dijo gracias a la esposa de un soldado tni, apoyó fielmente a su esposo de servicio

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Entregar el discurso Gracias a esposa los soldados TNI Que siempre leal Apoyo y cuida a sus hijos cuando el esposo de servicio.

Los comentarios fueron entregados por Prabowo mientras dirigían el 80 aniversario del TNI en Monas, Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

«Una vez más, el 80 ° Dirgahayu felicitaciones de servicio, felicitaciones por llevar a cabo el mandato de los nobles para el pueblo de la nación y el estado», dijo Prabowo.

«También agradezco a las esposas de los soldados, a los hijos de los soldados que con resistencia, apoyaron fielmente a sus esposos, cuidando fielmente a sus hijos mientras su esposo sirviera en lugares peligrosos», continuó.

Prabowo admitió que siempre rezaba por una gran familia de TNI para llevar a cabo tareas nobles para que siempre se les diera suavidad.

«Siempre rezo para que el Todopoderoso siempre esté junto con los soldados y la familia extendida del TNI», dijo.

Para tener en cuenta, en conmemoración del 80 aniversario del TNI, se mostraron hasta 1.047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa).

«Miles de equipos de defensa consisten en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones.

Además, se desplegaron hasta 133,480 personas en una ceremonia que consiste en soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.