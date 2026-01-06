Prabowo Dice Que PKB Debe Ser Monitoreado Continuamente, Cak Imin: Eso Es Una Broma

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto había dicho que el Partido Despertar Nacional (PKB) debe ser monitoreado continuamente. Presidente General de PKB y Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Tío Imin Piensa que las palabras de Prabowo son sólo una broma.

«Sí, bromeando, bromeando», dijo Cak Imin a los periodistas en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

Cak Imin admitió que no tomó en serio las palabras de Prabowo. Porque, dijo, Prabowo a menudo bromea sobre él.

«A menudo así, bromeando así, bromeando así», dijo.

También cree que las palabras de Prabowo no tenían otro significado que el de bromear.

«Oh no, normalmente (bromeando). A menudo (bromeando) así a menudo», dijo Cak Imin.

Anteriormente se informó que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, bromeó con el presidente general del Partido del Despertar Nacional (PKB), Muhaimin Iskandar o Cak Imin, durante una actividad. reproche Ministro y viceministro en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Inicialmente, Prabowo pronunció una sesión informativa como apertura del retiro. Antes de pasar a la naturaleza más cerrada de la discusión, Prabowo pidió al equipo de medios que abandonaran la sala.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró un retiro en Hambalang, Bogor. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Hermanos, tenemos mucho que revisar, pero creo que nuestros amigos de los medios deberían tomarse un descanso para la próxima sesión informativa», dijo Prabowo.

Prabowo pidió entonces la aprobación de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco para que sus directivas pudieran transmitirse directamente a puerta cerrada.

«¿Cómo? ¿De acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«De acuerdo», respondieron los ministros.

«¿Por qué no te entusiasma estar de acuerdo? ¿Estás de acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«¡Aceptar!» dijeron las filas.

Luego, Prabowo pasó a discutir cuestiones de coalición. Confirmó si la coalición gubernamental se mantiene fuerte.

«Pero nuestra coalición es fuerte aquí, ¿verdad? Todos los líderes del partido están aquí, ¿verdad?» Dijo Prabowo.

Luego buscó al presidente general del PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin. Bromeó diciendo que es necesario seguir vigilando al PKB.

«¿Hay un presidente del PKB? Oh, este PKB tiene que ser monitoreado continuamente», bromeó Prabowo.