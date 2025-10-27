Prabowo dice que la economía digital de la región de la ASEAN podría alcanzar el billón de dólares en 2030

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Asistió a la 26ª Cumbre (KTT). ASEAN-República de Corea que se llevará a cabo el lunes 27 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia.

En esa ocasión, Prabowo enfatizó la importancia de fortalecer la asociación de la ASEAN con la República de Corea (ROK) para enfrentar desafíos globales cada vez más complejos.

«Esperamos avanzar en la Asociación Estratégica Integral ASEAN-ROK, enfrentando desafíos urgentes y cada vez más complejos», dijo Prabowo.

«En este panorama dinámico, es fundamental que la ASEAN y la República de Corea trabajen juntas para mantener nuestras economías abiertas, conectadas e inclusivas. Esto nos permitirá crear un entorno que apoye el crecimiento sostenible y cree oportunidades reales para la prosperidad compartida», continuó.

Prabowo enfatizó que fortalecer los mecanismos cooperación La economía es la clave para lograr este objetivo.

Según él, es necesario implementar plenamente la asociación económica regional integral y mejorar la zona de libre comercio entre la ASEAN y la República de Corea. Si se implementa bien, cree Prabowo economía digital La producción resultante podría alcanzar el billón de dólares en 2030.

«Deben fortalecerse las cadenas de suministro regionales. La ASEAN está en camino de convertirse en uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo. Se prevé que el valor bruto de las mercancías digitales de la región alcance el billón de dólares en 2030», afirmó.

Además, el Presidente evaluó que la sinergia entre el potencial digital de la ASEAN y la fortaleza tecnológica de la República de Corea podría ser una fuerza impulsora para la transformación regional.

Juntos, el Presidente cree que la ASEAN y la República de Corea pueden aprovechar nuestras fortalezas complementarias para impulsar el progreso en la infraestructura digital, el desarrollo del talento y la gobernanza de la IA, dando forma a un futuro digital sostenible e inclusivo.

«Aspiramos a que la ASEAN se desarrolle rápidamente como un motor vital del crecimiento global», afirmó.

Sin embargo, el presidente Prabowo recordó la importancia de mantener la paz y la estabilidad como base del desarrollo económico.

El Jefe de Estado también destacó el apoyo de Indonesia al papel constructivo de Corea del Sur en el mantenimiento de la paz mundial.

«Indonesia apoya los esfuerzos de Corea del Sur para ser un socio para la paz y la seguridad, reducir las tensiones, fomentar el diálogo y construir un compromiso constructivo porque la asociación regional entre Corea del Sur debe ser una fuerza para el bien que traiga paz y prosperidad a todos», concluyó Prabowo.