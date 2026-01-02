Prabowo dice que hay privados interesados ​​en trabajar en el lodo de las inundaciones de Aceh

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que hay privados que están interesados ​​en aprovechar lumpur restos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Aceh.

Prabowo afirmó que el interés privado está en consonancia con los planes del gobierno normalización del río post-desastre.

«El Gobernador (Aceh) me informó que hay partes privadas que están interesadas. Puede utilizar el barro en todas partes, no sólo en los ríos, sino también en los arrozales y así sucesivamente», dijo Prabowo mientras presidía una reunión de coordinación en Aceh Tamiang, citado el viernes 2 de enero de 2026.

Prabowo considera positivo el interés del sector privado en aprovechar el lodo que quedó de las inundaciones repentinas en Aceh. También animó a realizar un estudio sobre este tema.

«Por favor, creo que esto es muy bueno. Por favor, investíguelo e impleméntelo», dijo.

Además, Prabowo dijo que el uso del lodo sobrante de las inundaciones repentinas no sólo respalda los planes para acelerar la normalización de los ríos.

Sin embargo, también puede proporcionar beneficios directos a los gobiernos locales.

«Más adelante también será útil si se puede obtener el barro. Si una empresa privada quiere comprarlo, por favor adelante, será disfrutado directamente por las regiones, ¿verdad? Así es, ¿no? El Gobernador, el Regente tienen un poco de entusiasmo, sí, si lo saben», concluyó Prabowo.